Донбасс Лозницы и Экстаз Ноэ. Главные кинопремьеры недели

Эта неделя в кинотеатрах будет очень насыщенной. В украинских кинотеатрах выйдет сразу две ожидаемых премьеры: нашумевший фильм Гаспара Ноэ, показанный на Каннском и Одесском кинофестивале, Фильм Лозницы, победивший в программе «Особый взгляд» в Каннах и претендент на Оскар от режиссера Ла-Ла Лэнд.

Кроме этих знаковых картин, выйдет криминальный триллер с Венсаном Касселем в главной роли, политический триллер с Джессикой Честейн и стартует Фестиваль Новое немецкое кино-2018.

Если вы не знаете, какой фильм посмотреть в кинотеатре, встречайте главные картины недели: Донбасс, Экстаз, Опасная игра, Черное течение.

Приятного просмотра!

Донбасс. Сергей Лозница. С 18 октября

Перед нами одна из самых насыщенных кинонедель осени. И одной из ее главных премьер стал новый художественный фильм Сергея Лозницы Донбасс. Картина основана на реальных историях, произошедших на оккупированных территориях нашей страны во время АТО. Таким образом, Лозница сохраняет некую документальность и в своих художественных работах.

Истории страшные. Выводы зритель сделает сам. Фильм участвовал в Основном взгляде Канн-2018, где взял приз за лучшую режиссуру. Главных ролей тут нет, поэтому в эпизодах сыграли: Тамара Яценко, Георгий Делиев, Наталья Бузько, Нина Антонова, Олеся Жураковская и многие другие.

Экстаз. Гаспар Ноэ. С 18 октября

Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале. Каннского кинофестиваля-2018. Известный своим экстремальным подходом к манере повествования французский режиссер Гаспар Ноэ снял свой самый титулованный фильм. По крайней мере, пресса в основном в восторге.

Сюжет прост: в одном особняке собираются выпускники танцевальной школы. Ребята готовят номер, а после решают отметить выпуск. Штука в том, что в сангрию кто-то добавил LSD. Празднование приобретает галлюциногенный размах и непредсказуемый оборот.

Из известных актерских имен здесь только София Бутелла. Остальные – в большинстве своем профессиональные танцоры.

Первый человек. Дэмьен Шазелл. С 18 октября

«Привет» теперь уже из Венецианского кинофестиваля. И, скорее всего, с будущего Оскара. В своем четвертом фильме режиссер Дэмьен Шазелл (Одержимость, Ла-Ла Лэнд) вместе с Нилом Армстронгом, Эдвином Олдрином и Майклом Коллинзом решил отправиться в космос. А точнее на Луну.

Картина, основанная на биографической книге Джеймса Р. Хэнсена Первый человек: Жизнь Нила О. Армстронга, сосредоточится именно на первом человеке, ступившем на другую планету. На его семье, на его личности, ну и на подготовке миссии. Соединив, таким образом, личное с техническим. В главных ролях: Райан Гослинг, Клэр Фой, Кайл Чендлер, Джейсон Кларк и другие.

Опасная игра Слоун. Джон Мэдден. С 18 октября

Политический триллер Джона Мэддена (Влюбленный Шекспир), который вышел еще в 2016-м, а исполнительница главной роли Джессика Честейн даже успела получить соответствующую номинацию на “Золотой глобус” в 2017-м. Тем не менее для интересного кино никогда не бывает поздно.

В центре сюжета Элизабет Слоун – талантливая лоббистка, которую пытаются засудить за превышение должностных полномочий в деле о пальмовом масле из Индонезии. Все однако оказывается не так просто: Слоун есть, что сказать и предъявить суду.

Кроме Честейн, в фильме сыграли: Марк Стронг, Гугу Мбата-Роу, Элисон Пилл, Майкл Стулбарг и другие.

Черное течение. Эрик Зонка. С 18 октября

Французский криминальный триллер про темные тайны души человеческой. С двумя популярнейшими французскими актерами. Венсан Кассель играет комиссара Висконти, который расследует исчезновение одного подростка. Обычное на первый взгляд дело со временем приобретает чуть ли не апокалиптический характер. Для комиссара уж точно. Совершенно неожиданно помощь ему предлагает герой Ромена Дюриса – школьный учитель пропавшего парня.

Режиссер Эрик Зонка в прошлом снял хорошие фильмы: Джулия и Воображаемая жизнь ангелов.

Фестиваль Новое немецкое кино-2018. С 18 октября

24-й фестиваль Новое немецкое кино традиционно предоставляет возможность посмотреть лучшие фильмы, созданные в Германии или в копродукции с Германией за подотчетный год. Зрителей ждут семь картин: тот же Донбасс, созданный совместно с ФРГ, Вулкан Романа Бондарчука, создававшийся примерно по той же схеме, плюс – военная драма Капитан, биография легендарной актрисы Роми Шнайдер, биография не менее легендарного Карла Маркса, трагикомедия Кастинг и новая драма Кристиана Петцольда Транзит.

Показы пройдут в Киеве, Одессе, Мариуполе, Харькове, Черновцах, Днепре и Львове.

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