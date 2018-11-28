Фильм о злом мужчине. Дом, который построил Джек Ларса фон Триера выходит в прокат

6 декабря в украинский прокат выходит триллер Дом, который построил Джек режиссера Ларса фон Триера.
Главный герой фильма - инженер Джек, который мечтает стать архитектором. Картина построена из серии эпизодов, которые показывают его развитие как серийного убийцы. Он видит каждое убийство как произведение искусства: хотя расплата и правосудие кажутся неизбежными, каждый раз он рискует все больше, чтобы привлечь внимание властей.
«Много лет я снимал фильмы о хороших женщинах. На этот раз мой герой - злой мужчина», - объясняет выбор сюжета фон Триер.
Главную роль в фильме исполнил Мэтт Диллон, номинант на премию Оскар за роль второго плана в драме Столкновение. Также в новом фильме фон Триера сыграли Бруно Ганц, Ума Турман, Софи Гробель и Райли Кио.
По словам режиссера, на сюжет фильма его вдохновил Дональд Трамп: «Фильм восхваляет идею того, что жизнь - злая и бессердечная штука. Это подтверждает недавнее восхождение homo trumpus, Крысиного короля».
Сначала Дом, который построил Джек должен был стать мини-сериалом, но потом от этой идеи отказались, сохранив структуру с эпизодами.
Мировая премьера фильма состоялась в рамках внеконкурсной программы Каннского кинофестиваля. Большая часть публики покинула кинотеатр во время показа из-за сцен насилия. После финальных титров оставшиеся устроили фильму 10-минутную овацию.
Ларс фон Триер - один из важнейших режиссеров современности, обладатель Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля, лауреат более 100 наград международных кинофестивалей.
Дом, который построил Джек выходит в украинский прокат 6 декабря. К выходу фильма в трех кинотеатрах состоятся специальные показы на языке оригинала с украинскими субтитрами, которые представят кинокритики: 6 мая в кинотеатре Киев, фильм представит кинокритик и ведущий Андрей Алферов, 8 декабря в Линии кино (ТРЦ Аладдин), представляет ленту кинокритик Александр Гусев, 9 декабря в Планете кино (ТРЦ Блокбастер), показ представит главный редактор Buro24/7, ведущий шоу Бешеные псы на Радио НВ Алексей Тарасов.
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