Фильм о злом мужчине. Дом, который построил Джек Ларса фон Триера выходит в прокат

6 декабря в украинский прокат выходит триллер Дом, который построил Джек режиссера Ларса фон Триера.

Главный герой фильма - инженер Джек, который мечтает стать архитектором. Картина построена из серии эпизодов, которые показывают его развитие как серийного убийцы. Он видит каждое убийство как произведение искусства: хотя расплата и правосудие кажутся неизбежными, каждый раз он рискует все больше, чтобы привлечь внимание властей.

Кадр из фильма Дом, который построил Джек

«Много лет я снимал фильмы о хороших женщинах. На этот раз мой герой - злой мужчина», - объясняет выбор сюжета фон Триер.

Главную роль в фильме исполнил Мэтт Диллон, номинант на премию Оскар за роль второго плана в драме Столкновение. Также в новом фильме фон Триера сыграли Бруно Ганц, Ума Турман, Софи Гробель и Райли Кио.

По словам режиссера, на сюжет фильма его вдохновил Дональд Трамп: «Фильм восхваляет идею того, что жизнь - злая и бессердечная штука. Это подтверждает недавнее восхождение homo trumpus, Крысиного короля».

Кадр из фильма Дом, который построил Джек

Сначала Дом, который построил Джек должен был стать мини-сериалом, но потом от этой идеи отказались, сохранив структуру с эпизодами.

Мировая премьера фильма состоялась в рамках внеконкурсной программы Каннского кинофестиваля. Большая часть публики покинула кинотеатр во время показа из-за сцен насилия. После финальных титров оставшиеся устроили фильму 10-минутную овацию.

Ларс фон Триер - один из важнейших режиссеров современности, обладатель Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля, лауреат более 100 наград международных кинофестивалей.

Дом, который построил Джек выходит в украинский прокат 6 декабря. К выходу фильма в трех кинотеатрах состоятся специальные показы на языке оригинала с украинскими субтитрами, которые представят кинокритики: 6 мая в кинотеатре Киев, фильм представит кинокритик и ведущий Андрей Алферов, 8 декабря в Линии кино (ТРЦ Аладдин), представляет ленту кинокритик Александр Гусев, 9 декабря в Планете кино (ТРЦ Блокбастер), показ представит главный редактор Buro24/7, ведущий шоу Бешеные псы на Радио НВ Алексей Тарасов.

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook и Instagram