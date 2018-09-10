Долгожданное детище. Семь фактов о, возможно, самом ожидаемом фильме последних лет

13 сентября в украинский прокат выходит кинокартина британского режиссера Терри Гиллиама – Человек, который убил Дон Кихота, главную роль в которой исполняет Адам Драйвер.

К громкой кинопремьере мы собрали семь фактов об этом фильме.

1 Режиссер пытался создать картину на протяжении 20 лет

Кадр предоставлен компанией Arthouse Traffic

Два десятка лет Терри Гиллиам пытался снять вольную экранизацию романа Мигеля де Сервантеса Дон Кихот. Появиться на свет картине мешало, казалось бы, все, что только возможно: проблемы с финансированием, разрывы контрактов с исполнителями главных ролей, отсрочка выхода картины из-за травмы бывшего актера, игравшего главную роль.

Идея создания фильма появилась у британского режиссера еще в 1989 году, однако, столкнувшись со связанными со скромным бюджетом проблемами и уходом части актеров, проект закрылся уже к 1997 году. После этого съемки несколько раз возобновлялись и вновь приостанавливались.

Несмотря на это, фильм все-таки вышел в свет и заслуженно собрал восторженные отклики зрителей.

2 Автор фильма Терри Гиллиам выбрал официальный постер картины посредством Фейсбука

Кадр предоставлен компанией Arthouse Traffic

Британский режиссер Терри Гиллиам предложил своим подписчикам в Фейсбуке самим выбрать официальный постер для фильма. Всего было представлено шесть вариантов.

"Дайте мне знать, насколько хороши или плохи промо-материалы к фильму в ваших странах. Есть ли постеры, реклама, телевизионные ролики и передачи по радио? И, конечно же, социальные сети? Нам нужны ваши отклики", - подписал Гиллиам публикацию с первым опубликованным постером.

Подписчикам режиссера более всего полюбился этот вариант:

Изображение: Terry Gilliam via Facebook

3 Режиссер потерял права на фильм на следующий месяц после мировой премьеры

Кадр предоставлен компанией Arthouse Traffic

Всего спустя месяц после выхода долгожданного фильма Парижский апелляционный суд лишил режиссера Терри Гиллиама прав на фильм Человек, который убил Дон Кихота. Согласно постановлению суда, права на кинокартину принадлежат первому продюсеру Пауло Бранко, однако сам Гиллиам прекратил с ним сотрудничество годом ранее из-за того, что, по его словам, не получил заявленного финансирования.

Парижский суд оставил контракт Гиллиама со студией Бранко в силе, а режисера, ко всему прочему, обязали выплатить 10 тысяч евро продюсеру.

4 Фильм снимали на родине автора романа (и не только)

Кадр предоставлен компанией Arthouse Traffic

Человек, который убил Дон Кихота снимали на натуре Испании, Португалии и Канарских островов. "Всё прошло чертовски гладко. Нам ужасно повезло с погодой. Думаю, это был знак, что Господь больше не злится на Терри" – рассказывал оператор Никола Пекорини.

5 Про непростой путь картины к выходу в свет сняли два документальных фильма

Кадр предоставлен компанией Arthouse Traffic

Про 20-летний путь картины к выходу на большие экраны снят документальный фильм Он мечтал о великанах режиссеров Кита Фултона и Луиса Пепе. Фильм содержит архивные съемки и расширенные версии интервью с автором картины. Он мечтал о великанах стал вторым документальным фильмом о создании картины про современного Дон Кихота, до этого той же самой производственной командой был создан фильм Затерянные в Ла-Манче, который также рассказывает о попытках Гиллиама воплотить проект в жизнь.

6 Фильм закрыл Каннский кинофестиваль 2018 года и был показан на ОМКФ-2018

Кадр предоставлен компанией Arthouse Traffic

Проект Гиллиама стал фильмом-закрытием главного кинематографического события года - 71-го Каннского международного кинофестиваля. Таким образом, мировая премьера фильма состоялась 18 мая 2018 года.

Впервые фильм Человек, который убил Дон Кихота был показан в Украине в рамках Одесского международного кинофестиваля 2018 года. А выход фильма в широкий прокат состоится 13 сентября - именно тогда украинцы смогут увидеть плоды двух десятков лет стараний британского режиссера.

7 Главную роль в фильме исполняет Адам Драйвер. До этого на нее претендовало пять других актеров

Кадр предоставлен компанией Arthouse Traffic

Главную роль молодого рекламного режиссера, которого принимают за Санчо Пансу, исполняет известный американский актер Адам Драйвер. До этого он снимался в таких известных картинах, как Звездные войны: Последние джедаи, Патерсон, Молчание и других.

На роль аналога Санчо Пансы в фильме Гиллиама в разное время претендовали Дэнни Де Вито, Найджел Хоторн, Джонни Депп, Юэн Макгрегор и Джек О’Коннелл.

Помимо этого, в фильме снялась актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая играет роль жены босса главного героя.