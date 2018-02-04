Документальное кино из Украины победило на кинофестивале в Швеции

Украинское документальное кино о мальчике с Донбасса The Distant Barking of Dogs (Удаленный лай собак) победил на кинофестивале в Гетеборге, Швеция.
Об этом рассказал ассистент режиссера Азад Сафаров.
Картина про мальчика Олега, который живет рядом с линией фронта, получила премию за лучший скандинавский документальный фильм.
Фильм срежиссировал Саймон Леренґ Уилмонт.
Кино снимали в селе Гнутово в Донецкой области. Работы над фильмом продолжались с 2015 по 2017 год.
Это уже вторая награда Удаленного лая собак. Ранее эта работа одержала победу на Фестивале документального кино в Амстердаме (IDFA).
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