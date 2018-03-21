Docudays UA и Дикие предки. Главные кинопремьеры недели

Кадр из фильма Тебя никогда здесь не было

На этой неделе киноманы смогут посмотреть новые интересные фильмы, среди которых картины фестиваля документального кино Docudays UA-2018 и мистический триллер о молодой норвежской студентке.

Если вы не знаете, какой фильм посмотреть в кинотеатре, встречайте главные картины недели: Тебя никогда здесь не было, Дикие предки, Docudays UA и Ведьма.

Приятного просмотра!

Тебя никогда здесь не было. Линн Рэмси. С 22 марта

Пятый полнометражный фильм шотландки Линн Рэмси за более чем двадцатилетнюю карьеру в кинематографе. И ее первое сотрудничество с Хоакином Фениксом. Последний по сюжету играет Джо – бывшего ветерана и агента ФБР с посттравматическим синдромом. Израненный душей и телом, он теперь спасает девушек из сексуального рабства. Получив новое задание от одного из своих постоянных заказчиков, Джо сталкивается не просто с дном социума, но с дном, которое уходит на самый верх: криминальный и политический.

На прошлогоднем Каннском кинофестивале Рэмси удостоилась семиминутной стоячей овации от зрителей и критиков, а Хоакин Феникс получил приз за лучшую мужскую роль.

Дикие предки. Ник Парк. С 22 марта

Новый пластилиновый мультик от создателей Побега из курятника и Проклятия кролика-оборотня. На сей раз Ник Парк и компания фантазируют на тему доисторических времен, а конкретнее - самого начала Бронзового века. Жители менее развитого поселения, возглавляемого Дагом, попали в рабство к жестокому лорду Гнусу. Он возглавляет более развитый город Бронзового века. Чтобы спасти своих соплеменников, Дагу и его верному другу кабану Хогнобу придется сыграть в доисторический футбол.

Смесь английского юмора, современных английских реалий и доисторического колорита. Первый заметный мультфильм 2018 года.

Docudays UA. С 23 по 30 марта, Жовтень, Украина и IZONE

Фестиваль для всех поклонников документальных фильмов, важных тем и просто хорошего кино. В этом году Docudays UA пройдет в пятнадцатый раз. Фильмом-открытием фестиваля станет Женщина в плену венгерского режиссера Бернадетт Туза-Риттер про женщину, которая уже двадцать лет работает в одной семье практически круглосуточно и фактически без зарплаты. Продолжат картину Бернадетт еще 63 фильма из 36 стран. Фестиваль будет разделен на несколько секций: Конкурс (в рамках которого впервые будет выделена украинская программа), Docu/Хiти, КВІРНІСТЬ и так далее.

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Ведьма. Йоаким Триер. С 22 марта

В оригинале название картины талантливого норвежца Йоакима Триера звучит как “Тельма”. В честь главной героини фильма. По сюжету девушка переезжает в Осло из норвежской глубинки, поступает в университет и влюбляется в свою сокурсницу. В этот момент она обнаруживает в себе странные, мистические способности. Сюда стоит добавить тот факт, что происходит Тельма из религиозной семьи.

Зрителей ждет загадочный, холодный триллер с элементами мистики. Картина выдвигалась от Норвегии на премию Оскар, но не вошла в финальный шортлист Американской киноакадемии.

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