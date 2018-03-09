Disney строит новый парк развлечений, посвященный Звездным войнам

Компания Disney строит в штате Калифорния новый парк развлечений, посвященный Звездным войнам, сообщает Hollywood Reporter.
Парк будет называться Star Wars: Galaxyʼs Edge (Звездные войны: край Галактики), его строительство началось в 2016 году в районе Диснейленда.
По задумке архитекторов, он будет представлять собой вымышленную планету Батуу.
Новый парк развлечение планируют открыть в 2019 году. Кроме того, Disney строит еще один парк по мотивам Звездных войн в штате Флорида.
Также Disney опубликовал снятое с дрона видео, которое показывает ход строительства парка.
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