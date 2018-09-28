Директор кинотеатра Кинопанорама прокомментировала его неожиданное закрытие

Как стало известно ранее, с 1 октября столичный кинотеатр Кинопанорама прекращает свою работу. Внезапное решение о закрытии кинотеатра прокомментировала его директор Наталья Соболева.

"Мои дорогие друзья, замечательные партнеры и любимые зрители, которые у нас самые красивые, умные и интеллигентные. Я завалена сообщениями, поэтому хочу ответить на все сразу: Позавчера я была уволена, после этого был закрыт кинопрокат с 1 октября. Остались в октябре только театральные проекты, на которые идет продажа билетов. Не спрашивайте - почему и что будет с кинотеатром. Я не знаю. Я не собственник. Увы. Поскольку развитие кинотеатра я видела совсем иначе", – написала Соболева в своем Facebook в ответ на многочисленные вопросы удивленных киноманов.

В связи с закрытием Кинопанорамы в воскресенье, 30 сентября, в здании кинотеатра состоится прощальная вечеринка Последний сеанс. В рамках события выступят люди, в течение многих лет создававшие здесь свои проекты, и будет показан фильм Юрия Шилова – Панорама.

По словам Натальи Соболевой, сотрудники кинотеатра готовились к празднованию его 60-летия, которое должно было состояться 30 ноября. У Кинопанорамы было еще много планов и новых проектов, которые, по всей видимости, реализовать уже не удастся.

Тем не менее, Соболева подчеркивает, что ее и других сотрудников кинотеатра уволили законно.

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