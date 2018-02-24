Дело смелых. Рецензия на новый фильм Стивена Спилберга - Секретное досье

В украинский прокат выходит фильм Стивена Спилберга – Секретное досье.

Это не то, чтобы первый политический триллер в карьере Спилберга, ведь легендарный режиссер до некоторой степени заходил на эту территорию и в исторической драме Линкольн, и в шпионской истории Мост шпионов.

Но впервые он снимает фильм про газетчиков и про дилемму, с которой сталкивается каждый журналист и издатель: следовать неукоснительным принципам профессии или поддаться страху вызвать гнев власть имущих.

Сюжет

Конец 60-х. США. В разгаре Вьетнамская война, которую по факту американцы проигрывают, а на предоставляемых населению и всему миру бумагах, наоборот, выигрывают. В Белом доме Никсон – он еще не успел проявить себя Уотергейтским скандалом и находится в зените власти.

На одном из пресс-брифингов Министр обороны Роберт Макнамара заявляет, что успехи Вьетнамской кампании очевидны, и дело идет к победе. Через некоторое время в руки The New York Times попадает информационная бомба: серия украденных секретных документов, в которых черным по белому прописаны реальные данные по войне во Вьетнаме.

Секретное досье (2017) © Twentieth Century Fox Film Corporation

Озаглавленные “Документами Пентагона”, эти бумаги рискуют поставить крест на доверии населения к власти. Корни вранья уходят на десятилетие в прошлое и касаются не столько даже Никсона, сколько героя нации – Кеннеди, а заодно Линдона Джонсона и Дуайта Эйзенхауэра. The New York Times публикуют первую статью. Реакция Никсона незамедлительна. Он обрушивает на газету всю мощь судебной системы.

За процессом публикации с вполне понятной долей зависти наблюдает главред Washington Post Бен Брэдли. В тот момент, когда президент запускает механизм мщения и цензуры Бен понимает, что это их шанс, во-первых, проявить журналистскую солидарность и сломать систему, а, во-вторых, догнать повестку дня.

Осталось уговорить владелицу Post Кэтрин Грэхэм – нерешительную женщину и к тому же близкую подругу Макнамары.

Секретное досье (2017) © Twentieth Century Fox Film Corporation

Сценарий и драматургия

Самым неправильным будет применить к фильму Секретное досье эпитет “важный”. Безусловно, Спилберг выбрал актуальную историю про государственный обман, про попытку цензурировать прессу, про журналистскую смелость, в конце концов. И все это здесь есть в достаточном количестве и с красивыми параллелями в сегодняшнюю действительность.

Чего только стоит силуэт Никсона в окне Белого дома и его зловещий голос в телефонной трубке. По-другому президента не показывают, и это замечательный прием. Он, во-первых, демонизирует одного гаранта конституции и свобод граждан и протягивает ниточку к другому, сегодняшнему хозяину Белого дома. Ведь силуэт в окне может принадлежать кому угодно. И зловещий голос, отдающий преступные приказы, тоже.

Секретное досье (2017) © Twentieth Century Fox Film Corporation

Но Спилберг не документалист. Он превосходный рассказчик, а значит в его руках история оживает. Сложно назвать увлекательным фильм, в котором большую часть действия взрослые люди перекладывают бумажки в замкнутом пространстве кабинетов, но режиссер умудряется превратить журналистский процедурал в политический триллер и обратно. И следить за процессом добычи сведений, кропотливой работой газетчиков и борьбой героев со своими страхами с каждой минутой становится все увлекательнее.

Насчет страхов, основная борьба здесь разгорается внутри Кэтрин Грэхэм. Она должна принять судьбоносное решение и либо рискнуть всем перед лицом могущественного врага и стать настоящим издателем, либо продолжить дружить с людьми наделенными властью и управлять семейным бизнесом всего лишь номинально.

На другой стороне – Бен Брэдли. Главред Post не знает сомнений и готов отстаивать журналистскую свободу чуть ли не ценой собственной жизни. Свободы как минимум. Центр фильма именно в этом моменте: нерешительность и страх против смелости принципов.

Между Брэдли и Грэхэм существуют все остальные герои – они шестеренки, заставляющие крутиться механизм истории. Где-то сбоку – утечка секретной информации и работа десятков журналистов.

Секретное досье (2017) © Twentieth Century Fox Film Corporation

Картинка и актеры

Время действия – рубеж 60-х и 70-х, и атмосфера этой пограничной эпохи передана отлично. Про хиппи еще не забыли, но Кеннеди мертв, а Белым домом заправляют республиканцы. Спилберг не то чтобы зациклен на деталях, но чтобы рассказать хорошую историю, ее надо обернуть в красивую обертку. Что он и делает.

Но важно здесь другое. Мир фильма густонаселен, и все внимание закономерно сосредоточено на его актерах. Главных в Секретном досье, как уже говорилось, двое: Бен Брэдли в исполнении Тома Хэнкса и Кэтрин Грэхэм в исполнении Мерил Стрип.

Брэдли уверен в своей правоте и не собирается отступать ни на шаг. Он смел, чтобы идти против Никсона, верит в журналистскую солидарность и хочет вывести свою газету на более серьезный уровень. В то же время его персонаж статичен. Брэдли незнакомы сомнения. Хэнкс с залихватским упоением сыграл этого пирата от журналистики.

Секретное досье (2017) © Twentieth Century Fox Film Corporation

Кэтрин Грэхэм – личность более сложная. Во-первых, она женщина. Это ни в коем случае не сексизм, просто здесь важно делать поправку на время. В конце 60-х женщины редко занимали такие высокие должности. Через весь фильм красной нитью проходит мотив неприятия ее в, принадлежащем мужчинам, мире бизнеса. И один из самых показательных моментов здесь, когда после одного из званых ужинов с важными гостями женская часть идет сплетничать в гостиную, а мужская – обсуждать политику в библиотеку. Кэтрин, несмотря на свою должность, в составе первой группы гостей.

Во-вторых, газета ей досталась в наследство после смерти мужа. То есть по сути она не планировала управлять бизнесом. Не была готова. Ей пришлось учиться на ходу, с нуля. В-третьих, у Кэтрин множество друзей во власти. И главный – Роберт Макнамара, который и принял на себя основной удар публикаций.

Между этими тремя факторами и мечется всю дорогу героиня Мерил Стрип, пытаясь нащупать собственную смелость и решительность. Актриса очень тонко передала муки выбора и становления характера Кэтрин Грэхэм. Наполненная едва уловимыми нюансами, эта роль, возможно, лучшая в ее карьере за последние 15-20 лет.

Секретное досье (2017) © Twentieth Century Fox Film Corporation

Секретное досье – вердикт НВ

8/10

Фильм Секретное досье – это, что называется, высокий класс. Спилберг, если не считать провала сказки Большой и добрый великан, сейчас на очередном пике формы. Режиссер-гуманист всегда уделял внимание своим героям, но сейчас, разменяв восьмой десяток, он показывает, что люди, обладающие убеждениями и совестью, способны двигать историю.

Его картина начинается с вранья, потом выруливает к свету правды и в конце плавно заходит на новый виток борьбы первого со вторым. А еще она наглядно демонстрирует, на что способен человек, освободившийся от страха.

Секретное досье

The Post

Политический триллер, процедурал

2018 год

США

Режиссеры – Стивен Спилберг

В главных ролях: Мерил Стрип, Том Хэнкс, Боб Оденкёрк, Сара Полсон, Майкл Стулбарг, Трейси Леттс, Трейси Леттс, Брюс Гринвуд и другие.

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