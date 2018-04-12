Дэдпул 2 и Восемь подруг Оушена. 10 самых ожидаемых фильмов весны и лета

Кадр из фильма Восемь подруг Оушена

На основе прогнозов кинокритиков портал USA Today составил топ-10 самых ожидаемых фильмов, которые выйдут в прокат весной и летом 2018 года.

В рейтинг попали три фильма киновселенной Marvel: Мстители: Война бесконечности (премьера в апреле), Дэдпул 2 (май) и Человек-муравей и Оса (июль).

Также в списке самых ожидаемых картин весны-лета 2018 года – шестая часть экшн-серии с Томом Крузом Миссия невыполнима: Фолаут (июль), криминальный фильм с Рианной, Кейт Бланшетт и Сандрой Буллок Восемь подруг Оушена (июнь), космическая опера Соло. Звездные войны: История (май), анимационный фильм Суперсемейка 2 (июнь).

В топ также вошли две киноленты студии Universal – продолжение мюзикла по песням ABBA Mamma Mia! 2 (июль) и фантастический боевик о динозаврах Мир юрского периода 2 (июнь).

Почетное место в списке потенциально увлекательных и кассовых фильмов этого лета – хоррор Ари Астера Реинкарнация (июнь).

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook