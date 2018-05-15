Дэдпул 2 и фестиваль Кинорейв. Главные кинопремьеры недели

На этой неделе киноманы смогут посмотреть новые интересные фильмы, среди которых супергеройский боевик киновселенной Marvel и фестиваль молодежного кино.

Если вы не знаете, какой фильм посмотреть в кинотеатре, встречайте главные картины недели: Дэдпул 2 и Фестиваль молодежного кино Кинорейв.

Приятного просмотра!

Дэдпул 2. Дэвид Литч. С 17 мая

Долгожданное продолжение первого фильма. Долгожданное потому, что со времени его выхода прошло два года: довольно много для столь успешного проекта. В новой части Дэдпул столкнется с Кейблом. Он же Натан Саммерс – солдат из будущего и киборг-телепат. Кейбл, в отличие от Дэдпула, крайне серьезный персонаж. На этой разнице в характерах, судя по всему, и будет строиться большая часть шуток. Кейбл прибыл в наше время, чтобы уничтожить молодого мутанта по имени Расселл. Дэдпул с командой мутантов постарше будут его защищать.

По идее здесь всего: масштаба, смелости, шуток, должно быть в два раза больше, чем в фильме 2016 года. В главной роли, понятное дело, Райан Рейнольдс. Он же главный идеолог фильма, соавтор сценария и сопродюсер. Его противополжность, Кейбла, играет Джош Бролин, для которого это уже вторая роль злодея в фильмах Marvel. Благо Мстители и Дэдпул не соприкасаются сюжетно. Кроме Рейнольдса и Бролина, в картине появятся: Морена Баккарин, Джулиан Деннисон, Зази Битц, Т. Дж. Миллер, Брианна Хильдебранд и другие.

Фестиваль молодежного кино Кинорейв. С 17 мая

Показы проходят бесплатно, но по предварительной записи на сайте фестиваля: kinorave.com.ua. В программу вошли пять фильмов: Кошмар про девушку Тину, которая живет обычной жизнью, пока как-то вечером по пути домой не встречается с чудовищного вида существом; Гуд бай, Берлин! про безрадостную жизнь 14-летнего школьника Майка; Амели убегает про девушку, страдающую астмой, которая неожиданно находит друга и пытается излечиться с помощью старой легенды; Люби меня! про нонконформистку Сару, которая только кажется сильной, но в душе ранима и одинока, и Виктория про испанку Викторию, которая неосторожно знакомится в Берлине с компанией ребят и пускается с ними в одну авантюру.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства иностранных дел Германии.

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