Даррен Аронофски на каяке и самая длинная красная дорожка. 8 интересных фактов об ОМКФ

В нынешнем году Одесский международный кинофестиваль, ОМКФ, пройдет уже в 9 раз. Первый фестиваль состоялся в 2010 году. В преддверии самого престижного фестиваля страны НВ Style собрал 8 интересных фактов о нем.

1. У ОМКФ - самая длинная красная дорожка в Европе. Ее длина составляет 80 метров.

2. Показы фильмов на Потемкинской лестнице - самый масштабный open-air Восточной Европы, который собирает на ступенях легендарной лестницы более 15 тысяч человек за один раз. Сама лестница, на которой снимался легендарный Броненосец Потемкин Сергея Эзейнштейна, благодаря ОМКФ, была внесена в список Сокровищ Европейской кинокультуры.

Показ на Потемкинской лестнице

3. За восемь лет проведения Одесского международного кинофестиваля, на нем успели побывать звездные режиссеры Питер Гринуэй, Кшиштоф Занусси, Джон Малкович, Даррен Аронофски, Йос Стеллинг, актрисы Изабель Юппер, Клаудиа Кардиналле, Дерил Ханна, Лия Ахеджакова и многие-многие другие.

4. Знаменитый композитор Майкл Найман, известный киноманам, в первую очередь, по своей музыке к фильмам Питера Гринуэя, в 2015 году вживую озвучивал культовый фильм Дзыги Вертова Человек с киноаппаратом во время показа на Потемкинской лестнице. Изначально для этого был предусмотрен белый рояль - но пианист категорически отказался от него - оказалось, великий Найман принципиально не играет на белых роялях. Организаторы ОМКФ предоставили ему черный.

Майкл Найман @EPA

5. Ирландский Актер Джек Рейнор приехал на ОМКФ в 2013 году и познакомился на фестивале с продюсерами из США, и, в итоге, стал звездой Трансформеров, сейчас активно снимается в Голливуде.

6. В 2015 году оскароносный режиссер Даррен Аранофски хотел приехать на ОМКФ на несколько дней, но потом ему так понравилось в Одессе, что он остался. Режиссер культового Реквиема по мечте и Черного лебедя даже устроил личную акцию протеста на каяке против нефтяной компании Shell и того факта, что власти США разрешили ей глубоководное бурение в Арктике, что может привести к гибели огромного числа животных.

Даррен Аранофски @EPA

7. Тьери Фремо, легендарный директор Каннского кинофестиваля, написал книгу Sélection officielle (Официальный отбор), в которой глава посвящена ОМКФ. В ней Фремо называет Одесский кинофестиваль “интенсивным и поражающим”. “Фильмы братьев Люмьер с моими комментариями на английском и виртуозным переводом, внимательная и смеющаяся публика принимает на ура. Среди зрителей - <...> Даррен Аронофски, с детским восторгом и любопытством открывает для себя страну, откуда родом его семья. Днем мы идем на Потемкинская лестницу. <...> Оттуда открывается потрясающий вид на историю кино, Эйзенштейна и бунтарей «Потемкина».

8. Первый ОМКФ в 2010 году проходил на одной локации и собрал 40 000 посещений. Сегодня фестиваль проходит более чем на шести локациях и собирает 150 тыс. зрительских посещений.

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