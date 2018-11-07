Чужой среди своих. Рецензия на фильм Дикое поле

В украинский прокат выходит лента Дикое поле – долгожданный режиссерский дебют Ярослава Лодыгина по роману Сергея Жадана Ворошиловград. И хоть и писатель, и режиссер в один голос говорили, что фильм и книга – два отдельных произведения, помнить об этом факте все-таки стоит. В конце концов, фильм следует темам романа, да и прочитать книжку никому не повредит.





Однако, оценивать картину действительно следует как самостоятельную культурную единицу. В ней гармонично ужились истерн про поиски себя и трагикомедия про страну, находящуюся под угрозой вторжения.

1. Сюжет

Парень по имени Герман получает странный телефонный звонок. В его родном городке, где-то на северо-востоке Украины пропал его родной брат. Последний владел скромным, но доходным бизнесом – автозаправкой. Теперь Герман вынужден ехать домой, чтобы присмотреть за активом, ну и вообще – разобраться на месте, что к чему.

Возвращение в город детства оборачивается для парня настоящим приключением: приходится давать отпор местным бандитам, участвовать в контрабанде бензина, уклоняться от пуль, соблазнять бухгалтершу брата. И это только вершина айсберга.

2. Сценарий и драматургия

Чтобы окончательно закрыть гештальт с книгой скажем, что фильм Дикое поле осовременивает роман, прокладывает тропинку к нашей действительности. Не буквально в 2018 год, но так сказать, объясняет сегодняшнюю повестку и таким образом становится страшно актуальным. Просто потому что прошлое – это ключ к настоящему.

На время действия фильма указывает скромный календарь за 2008 год на вокзале и короткая обмолвка Германа о том, что в стране готовятся выборы. Речь, видимо, идет о перевыборах в Раду, которые так и не состоялись. Для жителей Дикого Поля все это совершенно не важно. Однако нельзя сказать, что они живут вне времени: этот заезженный оборот не раскрывает всю красоту положения.

Жители Дикого Поля существуют по собственному календарю и события больших городов никаким образом не затрагивают их действительность. У них своя война и по мере просмотра понимаешь, что она даже более важная, чем политические пертурбации столицы.

Начинается история, как путешествие молодого человека назад к истокам. То есть как такое открытие себя заново, попытка обновления. Постепенно философский, личный настрой фильма сменяется вполне конкретным, размашистым размышлением о положении вещей в стране. Украина здесь представляется территорией распятой между потенциальными оккупантами и местными бандитами, которые им подыгрывают.

Аналитику по каким-то там вопросам (главный герой умалчивает по каким конкретно) Герману предстоит разобраться что к чему, встретиться с метафорическим Путиным, колесящим пока что на поезде, пока что по краюшку нашей страны и осознать себя человеком, который не может включить заднюю. Человеком, который встанет на защиту своей автозаправки.

3. Картинка и актеры

Лодыгин умело играется с конкретным и иносказательным, отчего путешествие Германа похоже одновременно и на довольно правдоподобную, пусть и дичайшую, историю, и на тревожный сон. Объединяет эти два начала актер Олег Москаленко. Герман в его прочтении идеальный белый лист, который постепенно заполняется текстом и получает смысл существования.

Любая дичайшая история или тревожный сон должны быть густонаселены соответствующими второстепенными персонажами. И возможно впервые в истории нового украинского кино каждый из таких персонажей в одном конкретном фильме на вес золота. Не все они оригинальны, кого-то где-то мы уже видели, какие-то ситуации будут знакомы, но по состоянию на 2018 год это вообще не важно. Важно, чтобы все работало так как надо. И в фильме Дикое поле все работает как часы на протяжении не маленького двухчасового хронометража.

9/10 – вердикт НВ

Ретроспективная природа фильма Дикое поле наталкивает на безрадостные мысли. Ведь то, чего можно было хотя бы постараться избежать все-таки свершилось. Если же отбросить политическую подоплеку, то перед нами предстанет отличная история про парня, который нашел себя и свою родину.

Легкая, шутливая, ненавязчивая манера повествования делает фильм Лодыгина максимально зрительским. Хочется, чтобы это в полной мере отразилось на его прокатной судьбе.

Дикое поле

Трагикомедия, истерн

2018 год

Украина, Нидерланды, Швейцария

Режиссер – Ярослав Лодыгин

В главных ролях: Олег Москаленко, Владимир Ямненко, Алексей Горбунов, Руслана Хазипова, Евгения Муц, Георгий Поволоцкий и другие.

Читайте также: