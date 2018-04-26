Украинское фэнтези и победитель юношеского конкурса Берлинале. Что смотреть на пятом Чилдрен Кинофест

Кадр из фильма Земля Один впечатляющий день

Фестиваль искусства кино для детей и подростков Чилдрен Кинофест, который был основан в 2014 году и проходит в более чем двадцати городах Украины, объявил программу.

В конкурсную программу 5-го Чилдрен кинофестиваля вошло семь фильмов для зрителей от 4 лет, отобранных на крупнейших европейских кинофорумах.

Откроет юбилейный фестиваль документальная лента Земля: Один впечатляющий день от британской студии BBC. Снятая с помощью самых современных технологий, она зовет зрителей в путешествие по нашей планете в компании различных животных, и показывает один день из их жизни. Это первая документальная лента, которая будет бороться за звание лучшего фильма Чилдрен Кинофеста.

Украина в этом году представляет фэнтези Сторожевая застава. Ее главный герой, современный школьник, с помощью волшебного портала попадает во времена Киевской Руси. Фильм Юрия Ковалева стал одним из лидеров по кассовым сборам, собрав в прокате более 19 млн гривен.

Кадр из фильма Сторожевая застава

Кроме того, в программе кинофестиваля - две ленты с юношеского конкурса Берлинского кинофестиваля Generation. Сел заблудилась во сне - шведско-норвежская история одной ночевки, которая превращается в путешествие по заколдованному дому. Для аудитории постарше - лента Маленькая гавань, которая рассказывает о девочке, которая находит на вокзале брошенных малышей и начинает заботиться о них. Эта картина совместного производства Чехии и Словакии стала лучшим фильмом Generation, получив премию Хрустальный медведь Берлинале.

В рамках фестиваля пройдет украинская премьера лучшей французской анимационной ленты по версии премии Сезар - Большой злой лис и другие истории.

Вне конкурса маленькие зрители смогут ознакомиться с анимационной классикой - в 2018 году исполняется 30 лет с премьеры анимационного фильма Остров сокровищ режиссера Давида Черкасского. Творческая группа представит фильм в кинотеатре Киевская Русь.

По традиции, закроет фестиваль обладатель гран-при прошлого года - британский фэнтези-фильм Молли Мун и волшебный учебник гипноза, экранизация бестселлера английской писательницы Джорджии Бинг.

Кадр из фильма Молли Мун и волшебный учебник гипноза

Победитель конкурсной программы фестиваля определяется зрительским голосованием - на входе в кинозал гости получают бюллетень, в котором ставят оценку фильма.

В рамках Чилдрен Кинофеста уже второй раз состоится показ подборки фильмов, вышедших в финал конкурса детских короткометражных фильмов, который был объявлен осенью. 10 лучших из них будут показаны на большом экране, а специальное жюри выберет среди них победителя. В этом году в состав почетного жюри вошли режиссер фильма Сторожевая застава Юрий Ковалев, режиссер Марыся Никитюк и актриса Дарья Плахтий.

Вход на все показы - бесплатный, по предварительной регистрации на сайте фестиваля. Регистрация стартует 20 мая. Половина мест выделяется организованным группам зрителей из социально незащищенных слоев населения: детям с особыми потребностями, сиротам и пострадавшим от конфликта на востоке Украины.

В этом году Чилдрен Кинофест состоится с 25 мая по 3 июня и охватит более 20 городов Украины.

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