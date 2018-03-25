Черная Пантера стал самым кассовым фильмом о супергероях

Фильм Черная Пантера, который создала студия Marvel, стал самым кассовым фильмом о супергероях.
Фильм собрал в прокате 624 миллионов долларов, передает Rolling Stone.
Предыдущий рекорд поставил фильм Мстители, который собрал 623 миллиона долларов.
Напомним, Черная Пантера побил также рекорд популярности в социальной сети Twitter.
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