На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

Черная Пантера стал самым кассовым фильмом о супергероях

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Фильм побил несколько рекордов
Фото: Marvel

Фильм побил несколько рекордов

Фильм Черная Пантера, который создала студия Marvel, стал самым кассовым фильмом о супергероях.

Фильм собрал в прокате 624 миллионов долларов, передает Rolling Stone.

Предыдущий рекорд поставил фильм Мстители, который собрал 623 миллиона долларов.

Напомним, Черная Пантера побил также рекорд популярности в социальной сети Twitter.

  • Смотрите также:

Даешь революцию! Рецензия на фильм “Черная Пантера”

Кошки против собак. Рецензия на боевик про супергероя из Африки - Черная Пантера

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове