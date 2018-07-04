Человек-муравей и Оса и План побега 2. Главные кинопремьеры недели

На этой неделе мы можем посмотреть новые интересные фильмы, среди которых новая картина киновселенной Marvel и лучший анимационный фильм по версии кинопремии Сезар.

Если вы не знаете, какой фильм посмотреть в кинотеатре, кинообозреватель НВ STYLE Валерий Мирный выбрал главные картины недели: Человек-муравей и Оса, Большой злой лис и другие сказки и План побега 2.

Человек-муравей и Оса. Пейтон Рид. С 5 июля

Кинематографическая вселенная Marvel в своем малом проявлении, которое следует воспринимать, как передышку от битв с Таносом и важных социальных высказываний. Хронологически события картины происходят после Первого мстителя: Противостояние и до Мстителей: Войны бесконечности. То есть в очень подходящее для Скотта Лэнга, он же Человек-муравей, затишье. По сюжету Лэнг находится под домашним арестом и улучив момент, пытаясь сконцентрироваться на своих семейных обязанностях. Однако через некоторое время к нему приходят доктор Хэнк Пим вместе с женщиной по имени Хоуп ван Дайн и предлагают присоединиться к их новой миссии.

Человек-муравей и Оса – продолжение фильма Человек-муравей 2015 года. Как видно, создатели картины решили дополнить бестиарий Marvel новым персонажем, а заодно и сделать приключения Лэнга более занимательными. В главных ролях: Пол Радд, Эванджелин Лилли, Майкл Дуглас, Майкл Пенья, Мишель Пфайффер, Лоуренс Фишборн и другие.

Большой злой лис и другие сказки. Бенжамен Реннер, Патрик Имбер. С 5 июля

Несмотря на очевидную любовь к продукции студий Pixar и Disney, всегда приятно посмотреть на другой подход к анимации. В данном случае франко-бельгийский. Мультик Бенжамена Реннера и Патрика Имбера поставлен по комиксу, придуманному Реннером. Сюжет Лиса делится на три эпизода: Ребенок на доставку, Большой злой лис и Мы должны спасти Рождество. Истории происходят в сельской местности, на ферме, принадлежащей животным.

Мультик получил премию Сезар в номинации Лучший анимационный фильм, а также попал в лонг-лист премии Оскар.

План побега 2. Стивен С. Миллер. С 5 июля

Вторая часть старомодного боевика с Сильвестром Сталлоне в главной роли. В первом фильме на помощь Слаю был выписан Шварценеггер, здесь его место занял Дэйв Батиста. Коллизия примерно та же: герою Сталлоне – специалисту по безопасности Рэю Бреслину надо придумать, как сбежать из тюрьмы. Только новое место заключения крайне опасных преступников защищено еще больше. Плюс – во главе колонии находится технократ, так что на пути побега не только мощные стены и крепкие охранники, но и всевозможные технологии.

Тюрьма, к слову, называется Аид. Кроме Сталлоне и Батисты, в фильме появятся: Фифти Сент, Джейми Кинг, Джесси Меткалф и другие.

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