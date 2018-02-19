Британский Оскар. Объявлены победители кинопремии BAFTA-2018

18 февраля в Альберт-холле в Лондоне прошла церемония вручения 71-й премии Британской киноакадемии BAFTA-2018.

В этом году ведущей церемонии стала британская актриса Джоанна Ламли. Она сменила писателя, драматурга и актера Стивена Фрая, который до нее вел BAFTA на протяжении 12 лет.

Триумфатором BAFTA в этом году стала драма Мартина Макдонаха Три билборда на границе Эббинга, Миссури. Картина получила пять наград, в том числе как Лучший фильм.

Мартин Макдонах. Фото: ЕРА

Фильм о матери, которая арендует три рекламных щита, чтобы привлечь внимание к нераскрытому убийству своей дочери, также получил награды в номинациях Выдающийся британский фильм, Лучшая актриса (Фрэнсис МакДорманд), Лучший актер второго плана (Сэм Рокуэлл) и Оригинальный сценарий (Макдонах).

Гари Олдман выиграл награду в номинации Лучший актер за роль Уинстона Черчилля в фильме Темные времена. Этот фильм также получил награду за Лучший макияж и прически.

Форма воды режиссера Гильермо дель Торо выиграла три награды: Лучший режиссер, Лучшая оригинальная музыка (Александр Десплат) и Лучшие декорации.

Элисон Джейни получил награду как Лучшая актриса второго плана в фильме Я, Тоня. Актер фильма Прочь Даниэль Калуя получил награду Восходящая звезда, победителей которой определяют голосованием публики.

Полный список победителей BAFTA-2018:

Лучший фильм - Три билборда на границе Эббинга, Миссури

Выдающийся британский фильм - Три билборда на границе Эббинга, Миссури

Выдающийся дебют британского писателя, режиссера или продюсера – Я не ведьма, режиссер Рунгано Нионе

Лучший фильм на иностранном языке – Служанка, режиссер Пак Чхан Ук

Лучший документальный фильм - Я вам не негр, режиссер Рауль Пек

Лучший анимационный фильм – Коко

Лучший режиссер – Гильермо дель Торо (Форма воды)

Оригинальный сценарий - Три билборда на границе Эббинга, Миссури

Адаптированный сценарий – Зови меня своим именем

Лучшая актриса - Фрэнсис МакДорманд (Три билборда на границе Эббинга, Миссури)

Лучший актер – Гари Олдман (Темные времена)

Лучшая актриса второго плана - Элисон Джейни (Я, Тоня)

Лучший актер второго плана - Сэм Рокуэлл (Три билборда на границе Эббинга, Миссури)

Оригинальная музыка – Александр Десплат (Форма воды)

Лучшая операторская работа – Бегущий по лезвию 2049

Лучший монтаж - На драйве

Лучшие декорации – Форма воды

Лучший дизайн костюмов - Призрачная нить

Лучший грим и прически - Темные времена

Лучший звук – Дюнкерк

Лучшие визуальные эффекты - Бегущий по лезвию 2049

Восходящая звезда - Дэниэл Калуя

Отметим, в этом году на вручении BAFTA-2018 был негласный дресс-код. Всем гостям рекомендовалось прийти в черном в знак протеста против сексуальных домогательств и поддержки движения Time’s Up.

По красной дорожке премиии Британской киноакадемии прошли Анджелина Джоли, Дженифер Лоуренс, Орландо Блум, дизайнер Валентино Гаравани, Сирша Ронан, Грета Гервиг, Хью Грант, Гари Олдман, Николас Холт, Рейчел Вайс, а также принц Уильям и Кейт Миддлтон.