Британские электронщики озвучат фильм украинской киноклассики

4 октября известный музыкальный проект из Бристоля - Bronnt Industries Kapital (Великобритания) представит в Довженко-центре саундтрек к авангардистскому фильму режиссера Виктора Турина Турксиб (1929).

Этот документальный фильм о строительстве Туркестано-Сибирской магистрали, наравне с Человеком с киноаппаратом Дзиги Вертова, считается самым ярким образцом советского киноавангарда. Он повлиял на развитие британской кинодокументалистики и стал культовым в 1930-х в Британии.

Режиссер Виктор Турин (1895-1945) несколько лет работал сценаристом в Голливуде, в начале 1920-х вернулся в СССР, где стал одним из ведущих администраторов Ялтинской киностудии и снял два игровых фильма.

Отреставрированный Британским киноинститутом (British Film Institute) в 2011 году, Турксиб является британской версией фильма, смонтированной в 1930 году документалистом-экспериментатором Джоном Гриерсоном (John Grierson).

4 октября зрители увидят именно британскую ленту, которая отличается от советской более стройным и логичным монтажом, и более чем на 10 минут длиннее.

Впервые Гай Бартелл из Bronnt Industries Kapital представил музыку к Турксибу в 2012 году на фестивале Немые ночи. В 2015 году саундтрек к Турксибу лег в основу четвертого альбома Bronnt Industries Kapital.

«Это один из лучших музыкальных сопровождений к немому кино, которые я когда-либо слышал. Абсолютное попадание музыкального ритма в ритм монтажа в умопомрачительных индустриальных сценах, и одновременно - тонкий лиризм в пасторальных», - рассказывает директор Довженко-центра Иван Козленко.

Мероприятие состоится в рамках проекта Коло Дзиґи - цикла музыкальных киноперформансов, во время которого проходят премьеры и специальные показы отреставрированных Довженко-центром украинских немых фильмов и мировой киноклассики, созданных и исполненных вживую украинскими и зарубежными музыкантами и диджеями.

Bronnt Industries Kapital - музыкальный проект из Бристоля, созданный продюсером и мультиинструменталистом Гаем Бартеллом (Guy Bartell). Выпустил четыре студийных альбома, один из которых - альбом Häxan (2007) - был создан как саундтрек к одноименному культовому шведскому немому фильму. Саундтреки Бартелла исполнялись на многочисленных международных кинофестивалях и событиях.

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