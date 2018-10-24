Брэд Питт и Даррен Аронофски спродюсируют фильм Мирослава Слабошпицкого

Украинский режиссер Мирослав Слабошпицкий (Племя) снимет фильм Тигр по книге канадского журналиста Джона Вэйлланта. Продюсером картины станут компании режиссера Даррена Аронофски Protozoa и актера Брэда Питта Plan B.

Как пишет Variety, события книги происходят на Сибирской равнине, где люди вторгаются в среду обитания амурских тигров, и один тигр дает отпор незваным гостям. В свою очередь люди открывают на него охоту.

Focus приобрел права на экранизацию книги в 2010 году. Изначально предполагалось, что режиссером станет Даррен Аронофски, а Брэд Питт сыграет в нем главную роль. Однако Аронофски и Питт решили выступить продюсерами, а режиссером стал украинец.

Долгое время фильм был в подвешенном состоянии, но недавняя презентация заставила студию и продюсеров задуматься о начале ее производства.

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