Бьорк в можжевельнике. В архивах нашли первый фильм с участием певицы

Фильм-фэнтези Можжевельник по мотивам сказки братьев Гримм, снятый в 1986 году, оказался дебютной актерской работой Бьорк.

Как сообщает Dazed, в 1990 году, когда Бьорк была еще солисткой исландской музыкальной группы The Sugarcubes и готовила к выходу свой первый сольный альбом, состоялась премьера фильма Можжевельник. Это исландское артхаусное фэнтези было снято еще в 1986 году, когда Бьорк исполнился 21 год. Сценаристом и режиссером фильма стала Нитжка Кин. Сейчас фильм восстановили и перевели в современный цифровой формат с разрешением 4К.

Можжевельник – это фэнтези о колдовстве и магии, снятое по мотивам одноименной сказки братьев Гримм. Это черно-белое кино с ничтожно малым бюджетом, в котором играет всего несколько актеров, снимали в Исландии. Тем не менее фильм стал номинантом на главный приз Санданского кинофестиваля. Особенную популярность он завоевал среди поклонников творчества Бьорк после того как ее альбомы Debut и Biophilia получили мировую известность.

Реставрация фильма была поручена Центру кино и театральных исследований в Висконсине по заказу Образовательного фонда Джорджа Лукаса. Ожидается, что фильм выйдет в прокат весной следующего года. Новая премьера фильма состоится на фестивале AFI Fest 10 ноября.

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