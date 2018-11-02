Богемская рапсодия и На границе миров. Главные кинопремьеры недели

На этой неделе в украинский прокат выходит фильм о Фредди Меркьюри, картина, принимавшая участие в Каннском кинофестивале, документалка о Beatles и Rolling Stones и обладатель Гран-при Одесского международного кинофестиваля-2018.

Если вы не знаете, какой фильм посмотреть в кинотеатре, встречайте главные картины недели: Богемская рапсодия, На границе миров, Мое поколение, Хрусталь, Репродукция.

Посмотреть точно будет что!

Богемская рапсодия. Брайан Сингер, Декстер Флэтчер. С 1 ноября

Многострадальная, но от этого не менее долгожданная кинобиография Фредди Меркьюри и группы Queen. Логичным образом, Меркьюри здесь будет больше, чем всех остальных. Фильм опишет наиболее яркий и плодотворный период в творчестве группы: от начала 70-х, когда сформировался основной состав Queen и до их выступления на Live Aid в 1985 году.

Картина пережила небольшой производственный ад из-за режиссера Брайана Сингера, который конфликтовал с исполнителем главной роли Реми Маликом. Под конец Сингера заменил не менее талантливый британец Декстер Флэтчер. Последний, к слову, работает над другой кинобиографией – про Элтона Джона.

На границе миров. Али Аббаси. С 1 ноября

Самая необычная история года. Про женщину, которая сильно отличается от других, работает на таможне, может по запаху определять чувства людей, чем сильно помогает полиции. После знакомства с похожим на нее мужчиной, она узнает правду о своем происхождении и здесь все становится совсем странным.

Об этом фильме нельзя рассказывать ничего лишнего, чтобы не испортить удивление от просмотра. Поэтому ограничимся известным фактом: картина шведа иранского происхождения Аббаси участвовала в Особом взгляде Каннского кинофестиваля, где получила главный приз. В этой же программе Сергей Лозница взял приз за режиссуру фильма Донбасс.

Мое поколение. Дэвид Бэтти. С 1 ноября.

Интересная документальная картина о том, как социокультурные пережитки прошлого давят на настоящее и становятся катализаторами перемен. Если в двух словах, то как из скучной Британии 50-х вышла культурная революция во главе с битниками, Beatles и Rolling Stones. Рассказчик – свидетель, и один из главных участников всего этого безобразия – великий актер сер Майкл Кейн. Кроме него, в кадре появятся другие участники перемен: Мик Джаггер, Марианна Фейтфулл, Джон Леннон.

Хрусталь. Дарья Жук. С 3 ноября

Обладатель Гран-при Одесского международного кинофестиваля-2018 и вместе с тем полнометражный дебют беларуской режиссерки много лет назад переехавшей в США – Дарьи Жук. Несмотря на переезд и учебу в Гарварде, а затем в Колумбийском университете, Дарья сняла фильм в своей стране и о своей стране.

Девушка по имени Эвелина чувствует себя чужой в постсоветской Беларуси и грезит о переезде в Америку. В Чикаго, если точнее – на родину ее любимого музыкального стиля хаус. Подав документы на получение визы, безработная Веля соврала: приписала себе фейковую занятость. Теперь, чтобы легенда выдержала проверку ей предстоит прожить неделю в небольшом городке. Приезд рейверши с амбициями наводит шороху в тихой жизни провинциалов.

Репродукция. Джеффри Начманофф. С 1 ноября

Научная фантастика с Киану Ривзом в главной роли. Актер играет ученого-биолога, который в результате фатальной автокатастрофы теряет семью. Убитый горем, но не сломленный он решает сделать, казалось бы, невозможное: создать точные копии жены и детей. Все проходит успешно, но такие эксперименты не остаются незамеченными. За обновленной семьей начинается охота.

Режиссер Начманофф был соавтором сценария фильма-катастрофы Послезавтра, а потом ушел работать на телевидение (Пожарные Чикаго, Заложники). Ривз выступил одним из продюсеров ленты. Кроме него, в Репродукции сыграли: Элис Ив и Томас Миддлдитч.

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