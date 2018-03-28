Битва за память. Рецензия на новый фильм Стивена Спилберга: Первому игроку приготовиться

Прошло чуть больше месяца и в украинский прокат выходит еще одна картина Стивена Спилберга Первому игроку приготовиться – ностальгическая и максимально развлекательная история, возвращающая зрителя в детство.

Фильм поставлен по одноименной книге американского автора Эрнеста Клайна – специалиста по поп-культуре и соответственно гика до мозга костей. Именно последнее и сделало его книгу такой популярной. Именно последнее, по идее, должно сделать фильм Спилберга очень успешным. Ведь здесь сложилась ситуация, когда один гик встретил другого.

1. Сюжет

Земля. 2045-й. В не столь отдаленном будущем реализовался не то чтобы худший, но далеко не радужный сценарий развития человечества: количество ресурсов стремительно уменьшается, количество людей стремительно увеличивается, миром правят корпорации. Выделяется среди них одна под названием Innovative Online Industries (IOI). За безобидным и скучным названием, как всегда, скрываются алчные монстры.

Но есть способ убежать от реальности. Это созданная Джеймсом Холидеем и Огденом Морроу игра ОАЗИС. Большая часть человечества большую часть своего времени проводит в виртуальном мире игры. Он практически не имеет границ и в нем, понятное дело, гораздо интереснее, чем в безрадостной действительности.

Джеймс Холлидей давно умер. Но перед смертью спрятал глубоко в игре три ключа, которые ведут к Пасхальному яйцу. Тот, кто первым до него доберется, получит власть над ОАЗИСом и очень много денег в придачу. Парень из трущоб под ником Парцифаль участвует в поисках яйца довольно давно, но безуспешно. Проблема в том, что за яйцом охотятся и представители IOI. Если они доберутся до него первыми, то вслед за реальным миром испортится и виртуальный. Парцифалю с друзьями придется сильно постараться, чтобы опередить армию “шестерок” из IOI.

2. Сценарий и драматургия

Еще лет восемь назад насчет успеха фильма Первому игроку приготовиться можно было бы не переживать. Это чистое зрелище, опирающееся на достижения поп-культуры 80-х и 90-х, с простым, но неглупым сценарием и большим сердцем. В общем, настоящий Спилберг.

Но в новом веке, слегка подпорченном супергеройскими блокбастерами с важным социальным посылом внутри, фильм Спилберга видится белой вороной. Здесь нет супергероев. Только обычные люди: хорошие и плохие. Здесь нет важных социальных вопросов. Только мысль о том, что реальность какой бы она не была важнее и лучше вымысла. Здесь мало и самой реальности. Почти все свое время герои проводят в виртуальном мире игры.

Излишне говорить, что, учитывая все вышесказанное, фильм Первому игроку приготовиться видится еще и глотком свежего воздуха среди потока стандартизированных блокбастеров нашего времени. Его делали не просто гики, но гики старого поколения, для которых важно не соблюсти канон, а вселить в него душу.

Поэтому и бесконечные отсылки к фильмам и книгам из 80-х и 90-х смотрятся здесь так, как и должны – аттракционом, вплетенным в историю, помогающим ее рассказать. Ностальгия – не цель фильма, а средство.

Картину даже можно условно разделить на две части: одна с Делорианом из Назад в будущее, Кинг-Конгом и Стальным гигантом, вторая – с борьбой героев против корпорации за право на свою помять. Грубо говоря, за тот самый Делориан.

3. Картинка и актеры

Обе части неразрывно связаны и учитывая серьезный бюджет фильма (под 175 миллионов долларов) и тот факт, что снят он одним из лучших режиссеров мира, смотрятся они отлично, а местами потрясающе. Особенно удачно получилось с “Сиянием” Кубрика. Герои буквально попадают в лобби отеля Оверлук. Причем снято все как в настоящем фильме 1980 года.

Тем не менее эффект от узнавания персонажей из детства вытесняется сюжетом картины и потихоньку отходит на подсознательный уровень. Это значит, что практически весь фильм с лица не сходит улыбка, но переживаешь больше за Парцифаля и его друзей.

Спилбергу по-прежнему не очень хорошо удаются женские персонажи, поэтому история любви Парцифаля и его боевой подруги Артемиды показана немного топорно. Зато сам Парцифаль, сыгранный Таем Шериданом, и его боевой отряд сняты в лучших традициях приключенческого кино. То же самое касается и главного злодея Сорренто (Бен Мендельсон) и аутичного гения Холлидея (Марк Райлэнс).

Первому игроку приготовиться – вердикт НВ

9/10

Спилберг словно снял противоположность своей предыдущей ленте “Секретное досье”. На место взрослых, решающих важные дела в замкнутых пространствах кабинетов пришли дети, решающие за взрослых важные дела в поражающих воображение пространствах компьютерной вселенной.

Режиссер не просто прошелся по волнам коллективной памяти, как ошибочно пишут американские критики. Спилберг не позволил бы себе демонстративную игру мускулами. Он показал, что за прошлое надо бороться, потому что его могут присвоить и испортить. Но в то же время лучше все-таки оставаться в настоящем.

Первому игроку приготовиться

Ready Player One

Приключения, фантастика

2018 год

США

Режиссер – Стивен Спилберг

В главных ролях: Тай Шеридан, Оливия Кук, Бен Мендельсон, Марк Райлэнс, Саймон Пегг, Лина Уэйт и другие.

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