Биография Маркса и Кафка в виртуальной реальности. Фестиваль Новое немецкое кино 2018 объявил программу

18 октября в Украине стартует ежегодный фестиваль Новое немецкое кино. В этом году в программу вошли семь фильмов, в том числе два украинско-немецкого производства.

Фестиваль откроет мелодрама Транзит от лидера Берлинской школы Кристиана Петцольда. В центре сюжета пара, которая знакомится в Марселе накануне полной оккупации Франции немецкими войсками. Главные роли в фильме исполнили молодые звезды Паула Бир (Франц) и Франц Роговский (Виктория). Мировая премьера картины состоялась в официальной конкурсной программе Берлинского кинофестиваля.

Кадр из фильма Транзит

В программу вошли две биографические ленты. Черно-белый байопик Три дня с Роми Шнайдер построен вокруг последнего интервью знаменитой актрисы, которое она дала, находясь в рехабе. Биографическая драма Молодой Карл Маркс опишет его путь от голодной жизни в Париже к славе одного из самых влиятельных мировых философов. В главных ролях - Аугуст Диль (Бесславные ублюдки) и Вики Крипс (Призрачная нить).

Кадр из фильма Три дня с Роми Шнайдер

В центре черно-белой исторической драмы Капитан Роберта Швентке - измученный и голодный 19-летний рядовой, который в последние дни Второй мировой войны похищает капитанский мундир и представляет офицера вермахта.

Кадр из фильма Капитан

Комедия Кастинг порадует киноманов воспроизведением кастинга классического фильма Райнера Вейнера Фассбиндера Горькие слезы Петры фон Кант.

Специальным событием фестиваля станет показ Донбасса Сергея Лозницы, отмеченного премией за лучшую режиссуру в секции Особый взгляд Каннского кинофестиваля. Режиссер лично представит свой фильм, который в этом году будет представлять Украину на Оскаре, в кинотеатре Киев.

Кадр из фильма Донбасс

Также на фестивале покажут еще одну украинско-немецкую копродукцию - трагикомедию Вулкан Романа Бондарчука о переводчике ОБСЕ, который отправляется на границу с Крымом в составе мониторинговой миссии.

Кадр из фильма Вулкан

Кроме того, гостей фестиваля ждут VR-показы: с помощью технологий виртуальной реальности можно будет окунуться в рассказ Франца Кафки Превращение.

Новое немецкое кино - один из старейших киносмотров в Украине, в этом году будет проходить в 24-й раз. Проводится Goethe Institut в Украине совместно с компанией Артхаус Трафик. Фестиваль проходит в Киеве (18-24 октября), Украине (1-6 ноября), Черновцах (15-19 ноября), Львове (22-26 ноября), Днепре, Одессе и Харькове.

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