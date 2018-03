Билл Гейтс снялся в эпизоде Теории Большого Взрыва

Сооснователь Microsoft, один из богатейших людей мира Билл Гейтс снялся в одном из эпизодов комедийного сериала Теория Большого Взрыва.

Фото со съемочной группой и актерами популярного сериала Гейтс выложил в своем Twitter.

Гейтс сыграл самого себя в нескольких сценах, одна из которых была показана ранее на этой неделе каналом CBS.

По сюжету, Пенни (Кейли Куоко) принимает Гейтса на своей работе, когда его компания планирует сотрудничать с ее фармацевтической компанией.

Леонард (Джонни Галецки) очень хочет встретиться с соучредителем Microsoft и сговорился за спиной Пенни, чтобы сделать это вместе с Говардом (Саймон Хельберг) и Радж (Кунал Найар).

.@BillGates was thrilled to guest star on this week's new #BigBangTheory, and the cast was thrilled to have him. See what happened behind the scenes with this video from set! pic.twitter.com/19HVUrzKn7