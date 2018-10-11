Безопасный выбор. Рецензия на музыкальный фильм Звезда родилась.

В украинский прокат выходит лента Звезда родилась – в общей сложности четвертая попытка экранизировать одну и ту же историю. Конечно, у каждой версии были свои нюансы: все-таки между 1937-м, когда вышел оригинальный фильм и 2018-м, которому посчастливилось с картиной Бредли Купера, есть разница.

Для последнего фильм Звезда родилась – режиссерский дебют. С одной стороны, выбор для амбициозного голливудского актера безопасный: сюжет простой, история универсальная, половину работы за тебя делает Гага. С другой – безопасность этого выбора уже многое говорит о Купере, как о режиссере. Дальше – хуже.

1. Сюжет

Наше время. Обретший популярность благодаря скучным песням кантри-роковый певец Джексон Мэйн потихоньку падает на дно бутылки. Завалившись после очередного концерта в бар для трансвеститов и первым делом заказав выпить, Мэйн смотрит мутным взглядом на сцену.

На нее как раз выходит застенчивая и не очень уверенная в себе девушка и начинает петь La Vie en rose Эдит Пиаф. То ли Мэйн не слышал оригинал, то ли алкоголь берет свое, но выступление девушки западает ему в душу. Он узнает ее имя (Элли), узнает, что она пишет песни, но стесняется их исполнять, потому что считает, что у нее большой нос (трансвеститы могут быть очень критичными) и на пороге влюбленности приглашает Элли на свой следующий концерт.

Та, конечно, артачится, но в итоге позволяет привезти себя на шоу и даже выходит на сцену, чтобы спеть свою песню. Видеозапись исполнения стремительно набирает просмотры на YouTube, а дальше уже дело техники: взлет на условный музыкальный Олимп, бездушные менеджеры, свадьба, коммерция, ссоры, слезы.

2. Сценарий и драматургия

Фильм Звезда родилась образца 2018 года практически сцена в сцену повторяет фильм Звезда родилась образца 1976-го с Барбарой Стрейзанд и Крисом Кристофферсоном в главных ролях. На обвинение это не тянет, но для понимания картины Купера момент важный.

Тот фильм сложно назвать удачным хотя облагороженный временем свое место на полочке он занял. Тем не менее работать лекалом он никак не может. Чтобы рассказать настолько простую, если не сказать примитивную, историю в наше время надо все-таки включить воображение. Грубо говоря, что-то придумать, поработать с материалом. И здесь вроде как должен включиться Купер-режиссер.

Но его не существует. Есть актер Бредли Купер с амбицией режиссера, которую он решил реализовать. Из признаков времени в фильме – бар для трансвеститов, тот же YouTube и все. Социальным или каким-либо другим высказыванием это назвать сложно. Тем более, что с идеей бара, скорее всего, выступила Гага.

Не получается у Купера и рассказать историю. Безусловно, сцена здесь следует за сценой, подчиняясь какому-никакому логическому вектору, но этого, конечно, мало. Из больших провалов можно выделить три основных: чудовищные диалоги, отсутствие чувства времени и хорошо прописанной мотивации для героев.

О том, что события в фильме развиваются на протяжении пары лет, а не двух недель – как кажется, говорит только собака, которая выросла из щенка в, собственно, взрослую собаку. А так картина полностью лишена темпа. Во второй части же фильм просто порубили топором в монтажной на равные, условно связанные между собой, куски.

Купер, конечно, пытается поднять кое-какие темы: бездушная машинерия музыкального бизнеса, подводные камни творческих союзов с алкоголиками, детские травмы популярных певцов, но он не делает ничего, чтобы связать их мотивационно с главными героями ленты.

Все эти темы как бы подразумеваются изначально, исходя из синопсиса, но ни одна из них не докручивается даже до своей смысловой середины.

Неясно, почему герой Купера в конце фильма сделал то, что сделал? Почему чуткая к фальши Элли продолжала работать со своим музыкальным менеджером, от которого за версту несло большим капиталом и просто человеческим негативом? Вообще, почему герои вели себя полфильма так, как вели?

В итоге, как способ продать слезы ради слез, сентиментальность ради сентиментальности картина подходит отлично. Достаточно посмотреть на отзывы и сборы. Но это ни в коем случае не значит, что фильм “Звезда родилась” получился, а Бредли Купер стал режиссером. Просто богатые люди с ограниченными талантами играют в серьезных кинематографистов.

3. Картинка и актеры

Единственным лучом света становится Леди Гага. Ее музыкальная карьера зашла в тупик и желание стать популярной актрисой вполне логично. Не она первая, не она последняя. Настоящей актрисой Гага еще не стала, но ее искренним старанием пронизан весь фильм.

Гага тоже выступала в барах. Делала она это в отличие от своей экранной героини с целью стать звездой, но цель здесь не так уж важна. Важен опыт. И Гага с горем пополам его транслирует. Она действительно похожа на неизвестную певицу, которая стала известной. За скобками, правда, стоит оставить чудовищную музыку, благодаря которой она прославилась.

То же самое касается и героя Бредли Купера. Не может кантри-певец собирать стадионы с такими унылыми песнями в запасе. Но проблема Джексона Мэйна гораздо серьезнее: глупая улыбка, которую Купер пронес через весь фильм и сальные волосы не делают из человека алкоголика. Актер катастрофически не похож на кантри-певца с серьезной зависимостью.

Визуально все здесь выглядит вроде как неплохо: хороший оператор Мэттью Либатик, хорошая оптика, качественный пост-продакшн. Концерты удались точно, но огромное количество крупных планов не идет на пользу ни актеру с деревянной мимикой, ни актрисе с чересчур живым лицом. И опять же хорошо покрасить кадр не значит сделать хороший фильм.

4/10 – вердикт НВ

Любую историю, даже сто раз всеми виденную, можно отлично написать и снять. И у Бредли Купера точно были шансы – это сделать, но он выбрал настолько неинтересный и осторожный путь, что сам же себя этих шансов лишил.

В итоге, фильм Звезда родилась предлагает очень невыгодные условия: ваши слезы в обмен на халтуру.

Звезда родилась

A Star Is Born

Музыкальная мелодрама

2018 год

США

Режиссер – Бредли Купер

В главных ролях: Бредли Купер, Леди Гага, Сэм Эллиотт, Дэйв Шаппелл, Майкл Харни, Рафи Гаврон и другие.

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