Берлинале-2018: женщины в фокусе. Генеральный продюсер рассказала о берлинском кинофестивале

Генеральный продюсер ОМКФ Юлия Синькевич вернулась с Берлинского кинофестиваля и, по традиции, поделилась своими наблюдениями с НВ STYLE

Программа Берлинале обычно состоит из фильмов на острую социальную тематику. 68-й фестиваль не стал исключением - беженцы, политика и женщины - вот, что больше всего волнует конкурсантов этого года. В своем обзоре я решила остановиться на картинах о женщинах - молодых и в возрасте, смелых и робких, агрессивных и умиротворенных.

Дочь моя (реж. Лаура Биспури) Италия, Германия, Швейцария,

основной конкурс

Биспури хорошо знакома берлинской публике, ведь полнометражный дебют режиссера - «Клятвенная девственность» - состоялся именно на Берлинале в 2015 году. Лента участвовала в основном конкурсе, а затем была показана на экранах более 80 кинофестивалей мира. Как и 3 года назад, итальянка продолжает знакомить своего зрителя с женщинами - их природой, эмоциями и страхами, поведением и конфликтами. Критики проводят некую параллель с чилийской «Фантастической женщиной» Себастьяна Лейло, которая в прошлом году показывалась в основном конкурсе Берлинале, а сейчас участвует в оскаровской гонке.

«Дочь моя» - ироничная драма о взрослении. 9-летняя Виттория живет на Сардинии вместе с родителями. Девочка совершенно не похожа на свою мать - спокойную и опекающую Тину. Жизнь девочки меняется, когда она встречает Ангелику - взбалмошная женщина оказывается биологической матерью Виттории. В центре истории оказывается треугольник дочери и матерей, мужчина - отец - уходит на второй план. Перед зрителем раскрывается красочная и живая история о крайностях - любви и зависимости, выборе и принятии.

Башня. Ясный день (реж. Ягода Шелц), Польша, секция «Панорама»

Еще одна фестивальная история о ребенке и двух матерях - родной и приемной. И точно так же, как в «Дочери моей», биологическая мать - лишь призрак ранних лет жизни девочки. Лента начинается с того, что 12-летняя Нина готовится праздновать свое Первое Причастие. Помимо родных и близких семейства, приезжает и биологическая мать девочки - Кая. Девочка становится свидетелем отношений между Каей и приемной матерью Мулой.

«Башня» - дебют Ягоды в полном метре как режиссера и сценариста. Полька ввела в ленту «быструю» камеру, которая подпитывает глубокие переживания Нины - порой даже складывается впечатление, что за происходящим наблюдает еще один человек. Отсылки к религиозности мы видим практически в каждом фильме нового польского кино - стоит вспомнить хотя бы «Иду» Павликовски, «Дочерей дансинга» Нидерхауза, «Соединенные штаты любви» Василевски. «Башня» - это тонкая драма о событиях из будущего, маленький загородный домик в которой - символ традиционности и спокойствия, где все привычно и по-старому, но скоро обязательно изменится.

Styx (реж. Вольфганг Фишер), Германия, Австрия, секция «Панорама»

Фильм из секции «Панорама», снова в центре сюжета - женщина. Рике 40 лет, она работает врачом скорой помощи. Женщина решает осуществить давнишнее желание и отправляется в одиночное путешествие с Гибралтара на маленький тропический остров Аскенсион. Но уютного уголка посреди воды ей не видать - женщина находит корабль с африканскими беженцами.

На экране мы видим, как мечта трансформируется в борьбу за выживание, а вода определяет судьбу десятков людей. Океан становится сценой, на которой проявляется как жестокость человека, так и его лучшие качества. Казалось бы, всему причиной внешние обстоятельства, но на самом деле главную роль в метаморфозах Рике играет она сама.

Вольфганг Фишер - дебютант Берлинского кинофестиваля. Это его третья по счету киноработа. Австриец - профессиональный психолог и художник. Полученное ранее образование помогает ему тонко выстраивать отношения между персонажами, а также создавать на экране художественную картину, каждый мазок которой - идеальное дополнение кадра.

Сезон дьявола (реж. Лав Диас), Филиппины, основной конкурс

Черно-белая политическая драма о диктатуре Маркоса конца 1970-х и терроре жителей отдаленной деревни в филиппинских джунглях. В безжалостном механизме системы соседи становятся врагами, уничтожается вера простых людей в высшие силы и легенды. Чтобы полнее прочувствовать атмосферу, режиссер фокусируется на судьбах отдельных героев. Среди них бесстрашная Лорена, которая открывает клинику для бедных, а вскоре пропадает. Ее муж Хьюго, поэт и учитель, начинает поиски жены.

Зритель должен быть готов к тому, что его ожидает 4 часа черно-белого мюзикла. «Сезон дьявола» не претендует на элитарность повествования, это своего рода послание широкой аудитории, в котором автор прибегает к незамысловатым мелодиям и повторяющимся строфам. Лав Диас обнажает действительность и наполняет зрителя личной горечью из-за безысходность происходящего на родине. В 2016 году Лав Диас привозил на Берлинале 8-часовую «Колыбельную скорбной тайне» и получил приз Альфреда Бауэра за инновации в кино.

Когда падают деревья (реж. Марыся Никитюк) Украина, Польша, Македония,

секция «Панорама»

Украинская глубинка. Молодой бандит Шрам и девушка-подросток Лариса решают сбежать из села. Причиной тому - мама и бабушка Ларисы, выступающие против отношений с проблемным парнем. Один из ключевых персонажей ленты сестра Ларисы - 5-летняя Витка.

Сама Никитюк говорит, что в «Когда падают деревья» она хотела показать контраст между чистым детским восприятием и восприятием людей, которые стали взрослыми и смотрят на мир через стереотипы и страхи. Попадание фильма Марыси Никитюк в параллельную секцию Берлинского МКФ - одно из самых радостных событий зимы для украинской киноиндустрии, ведь именно во вторую половину февраля немецкая столица превращается в мировой центр кино. Полнометражный дебют украинки получил 5 показов на Берлинале, с этого началась фестивальная судьба ленты, которая, надеюсь, еще больше укрепит позиции украинского кинематографа на международной арене.

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