Бергман и Сердце мира. Главные кинопремьеры недели

На этой неделе в украинских кинотеатрах можно посмотреть новые интересные фильмы, среди которых документальный фильм о величайшем шведском режиссере Ингмаре Бергмане и фантастический хоррор с Кейт Бланшетт.

Если вы не знаете, какой фильм посмотреть в кинотеатре, встречайте главные картины недели: Дом с часами в стенах, Смолфут, Манхэттенский фестиваль короткометражек, Бергман и Сердце мира.

Приятного просмотра!

Дом с часами в стенах. Элай Рот. С 27 сентября

Попытка Элая Рота – режиссера боди-хоррора Хостел, комедийного хоррора Лихорадка и триллера с Киану Ривзом Тук-тук, выйти к более массовому зрителю. Фильм Дом с часами в стенах – сказка о сироте, который в силу трагических обстоятельств переезжает к своему дяде. У дяди есть соседка. Оба – довольно эксцентричные персонажи. Вскоре выясняется, что они еще и волшебники. Но это полбеды: в стенах дядиного дома спрятаны магические часы, отсчитывающие время до конца света. Их надо обязательно найти.

Перед нами экранизация одноименного готического детского романа Джона Беллэрса. В главной роли Джек Блэк, Кейт Бланшетт, Оуэн Ваккаро и Кайл Маклахлен. Впервые Элай Рот работает с таким актерским составом.

Смолфут. Кери Киркпатрик. С 27 сентября

Милый мультфильм про сообщество снежных людей – йети, живущих в недоступной части гор. Однажды нерадивый йети по имени Миго встречает настоящего человека. Таких снежные люди со страхом называют смолфутами. Последние окутаны мифами и легендами. Пояление чужака становится катализатором изменений в веселом, но довольно архаичном племени йети: оказывается мир гораздо больше, чем они думали.

Режиссер Киркпатрик над чем только не работал: написал сценарии к Побегу из курятника и Автостопом по галактике, снял первую Лесную братву и спродюсировал Хроники Спайдервика.

Манхэттенский фестиваль короткометражек. С 27 сентября

Самый большой в мире интерактивный фестиваль короткометражек стартует в Украине в 12-й раз. На суд зрителей выдвинут девять фильмов разной жанровой направленности. Зрители, в свою очередь, проголосуют и через неделю будет определен победитель.

Итак, нас ждут триллер про детей в заброшенной шахте (Хищник), комедия про венгерских переводчиков (Шушутаж), военная драма (Кто-то), фильм про случай, способный изменить жизнь (Два незнакомца, которые встречаются пять раз), истории про поиски себя (Она) и эскапизм (Домашний покупатель), анимация про пожар (Пожар в Картон-сити), мистика про общение с мертвыми (Голова в мешке) и сюрреалистическая мелодрама (Lacrimosa).

Бергман. Яне Магнуссон. С 27 сентября

Серьезное, насколько это возможно для одного фильма, исследование творческого пути великого режиссера от его гораздо более молодой землячки Яне Магнуссон. Последняя в некотором роде бергмановед: в 2013-м выходила другая ее документалка Вторжение к Бергману.

А так перед нами почти двухчасовая хроника работы одного из самых влиятельных авторов прошлого, да и нынешнего столетия. Точкой отсчета Магнуссон берет 1957 год, когда Бергман среди прочего выпустил Земляничную поляну и Седьмую печать. Дальше – больше: Лицо, Шепоты и крики, Фанни и Александр, Сцены из супружеской жизни и так далее и тому подобное.

Среди “говорящих голов” здесь собрались почитатели творчества режиссера: Ларс фон Триер, Ян Труэль, Эллиотт Гулд.

Сердце мира. Наталья Мещанинова. С 27 сентября

Новый фильм от сценаристов прошлогодней Аритмии. Там было про врачей в уездном городе N, здесь – про ветеринаров в лесу, там в режиссерском кресле сидел Борис Хлебников, здесь – Наталья Мещанинова (Комбинат «Надежда»).

В центре сюжета парень по имени Егор – замкнутый, любящий природу ветеринар, работающий на охотничьей станции. Егор пытается интегрироваться в семью владельца станции, по пути переживая серию душевных метаморфоз.

Главный приз Кинотавра-2018.

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