Бенедикт Камбербэтч будет отказываться от съемок в проектах, где женщинам платят меньше мужчин

Главный герой сериала Шерлок и знаменитый Доктор Стрэндж из киновселенной Marvel Бенедикт Камбербэтч заявил, что не будет сниматься в картинах, где у женщин гонорары меньше, чем у их коллег мужского пола. Об этом актер сказал в интервью Radio Times.

Также Камбербэтч отметил, что его примеру должны последовать и другие актеры: "Равная оплата труда и место за одним столом являются основными принципами феминизма", – подчеркнул актер, – "Посмотрите на свой гонорар. Спросите у женщин, сколько пообещали заплатить им, и скажите: "Если ей не заплатят так же, как мужчинам, я не буду с вами сотрудничать".

Кроме того, Камбербэтч сказал, что его продюсерская компания SunnyMarch, которой он управляет вместе с бизнес-партнером Адамом Экландом, будет выпускать больше фильмов с женщинами в главных ролях.

"Я горжусь тем, что мы с Адамом – единственные мужчины в нашей производственной компании", – сказал Бенедикт Камбербэтч, добавив, что сейчас SunnyMarch работает над проектом о женской истории материнства в период природных катаклизмов.

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