Барак и Мишель Обама станут продюсерами Netflix

Барак и Мишель Обама нашли для себя новое занятие

Бывшая президентская чета Барак и Мишель Обама подписали контракт с Netflix. Об этом сообщается в Twitter стримингового сервиса.

"Президент Барак Обама и Мишель Обама заключили долгосрочное соглашение с Netflix на продюсирование сериалов, полнометражных и документальных фильмов", – написали представители компании.

President Barack Obama and Michelle Obama have entered into a multi-year agreement to produce films and series for Netflix, potentially including scripted series, unscripted series, docu-series, documentaries, and features. — Netflix US (@netflix) 21 мая 2018 г.

Супруги Барак и Мишель Обама основали собственную продюсерскую компанию Higher Ground Productions, которая и будет сотрудничать с Netflix.

"Одна из простых радостей нашего пребывания на государственной службе заключалась в том, чтобы познакомиться с таким огромным количеством людей из всех слоев общества и помочь им поделиться своим опытом с более широкой аудиторией", – отметил экс-президент Обама, – "Вот почему мы с Мишель очень рады сотрудничать с Netflix. Мы хотим культивировать талантливые, вдохновляющие и творческие голоса, которые способствуют росту эмпатии и понимания между народами".

"Мы с Бараком всегда верили, что истории могут вдохновлять, учить людей другому взгляду на мир и помогать нам открыть умы и сердца окружающим", – подчеркнула Мишель Обама, – "Netflix – это лучшая платформа для тех историй, которыми мы хотим поделиться, и мы с нетерпением ждем начала этого захватывающего партнерства".

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Главный менеджер по контенту Netflix Тед Сарандос отметил, что сделка с четой Обама принесет пользу аудитории сервиса:

"Барак и Мишель Обама являются одними из самых уважаемых и признанных публичных фигур в мире. Они обладают уникальными возможностями раскрывать и освещать истории людей, которые стремятся изменить мир к лучшему", – сказал он.

Стриминговий сервис Netflix насчитывает 125 миллионов подписчиков во многих странах мира. Среди самых популярных сериалов, выпущенных Netflix – Карточный домик, Оранжевый – хит сезона и Очень странные дела.

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