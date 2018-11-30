Чтобы вы не расстраивались. Авторы Игры престолов сняли эпизод с погибшими героями

Создатели популярного сериала Игра престолов сняли специальный эпизод при участии погибших персонажей.
Канал HBO подтвердил, что эпизод был снят в начале этого года в Белфасте при участии актеров, которые давно покинули действие сериала – к примеру, Шон Бин, который играл Неда Старка, сообщает Entertainment Weekly.
Также известно, что во время съемок специального выпуска в Белфасте находился Джейсон Момоа, сыгравший Кхала Дрого.
Однако этот эпизод не будет транслироваться на HBO в рамках финального восьмого сезона Игры престолов. Его выпустят в специальном собрании всех восьми сезонов, релиз которого состоится после выхода финального сезона.
Напомним, как ранее стало известно, последний сезон Игры престолов выйдет в апреле 2019 года. В нем будет шесть эпизодов.
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