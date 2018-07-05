Аватары квантового мира. Рецензия на фильм: Человек-муравей и Оса

В украинский прокат выходит фильм Человек-муравей и Оса – продолжение картины 2015 года, названной просто Человек-муравей, плюс – еще одна глава в киновселенной Marvel. Пусть небольшая, но все же, имеющая право на жизнь.

1. Сюжет

Для любой главы, как части чего-то большего, важно понимать свое место в романе. События фильма Человек-муравей и Оса происходят примерно через два года после окончания ленты Первый мститель: Противостояние и непосредственно перед началом недавних Мстителей: Война бесконечности. То есть одновременно с Черной Пантерой.

Пока принц Т’Чалла разбирается с мятежниками в своей южноафриканской стране, Скотт Лэнг, он же Человек-муравей, умирает от скуки дома: его посадили на два года под домашний арест из-за драки в Лейпцигском аэропорту. Напомним, что тогда он увеличился до 16 метров и боролся на стороне Капитана Америки против команды Железного человека.

До окончания ареста остается буквально пара дней, Лэнг чилит в ванной и тут на него снисходит видение, связанное с женой доктора Пима, который и придумал технологию уменьшения/увеличения. Жена Пима Джанет пропала в квантовом мире 30 лет назад. С появлением видения появилась и надежда на ее спасение. А еще куча побочных проблем: Лэнгу нельзя покидать дом, а доктор Пим и его дочь Хоуп, вообще, в федеральном розыске.

2. Сценарий и драматургия

Перед нами, как уже говорилось, малая форма киновселенной Marvel. Это видно по названию, да и по сюжету тоже. Он суетливый, постоянно разменивается на мелочи и как раз этим очень ценен. Герои картины, словно стремясь повторить так часто здесь упоминаемую квантовую неопределенность, все время меняют свои векторы движения, оказываются одновременно в нескольких местах, формируют причудливые связи и неожиданно возвращаются к жизни, так и не умерев.

Эта причудливое броуновское движение явно было задумано сценаристами намеренно: Marvel, пользуясь случаем, попытались экранизировать хаос. Понятное дело, что у них не получилось, но это если говорить о чем-то серьезном. Фокус же в том, что фильм Человек-муравей и Оса предельно несерьезен. После оправданного пафоса последних Мстителей и неоправданной скуки Черной Пантеры картина режиссера Пейтона Рида сбавляет обороты захватившего планету киномонстра, дает отдых рецепторам.

Внушает уважение то, как Рид, заменивший в прошлой части маститого британского автора Эдгара Райта, превратился из человека-компромисса в абсолютно подходящего для данного сюжета супергероя режиссера. В его послужном списке комедии про отношения и фильм с Джимом Керри, в котором он всем говорит “Да”.

Собственно, Муравей – комедия о двух людях, идущих навстречу друг другу, один из которых страшно непредсказуем из-за желания всем угодить.

3. Картинка и актеры

Marvel по-прежнему не могут отказать себе в роскоши приглашать актеров уровня Мишель Пфайффер и Лоуренса Фишборна на эпизодические роли. Но если у этих есть хотя бы текст страницы на две, то у Бобби Каннавале, кажется, изначально вообще не было слов.

Стареющий, но все еще смешной Пол Радд и Эванджелин Лилли, она же Оса, довольно убедительно отыгрывают все этапы зарождения отношений в условиях постоянного увеличения и уменьшения: она его ненавидит, он по ней “сохнет”, он попадает в опасность, она переживает, он в очередной раз совершает какую-то глупость, она его опять ненавидит. Вокруг же постоянно что-то норовит их рассорить, разъединить.

Примечательно, что смертельной угрозы как таковой нет: главные герои, подчиняясь легкомысленной логике фильма, рискуют своей свободой, работой и отношениями, но не более. Отличным бекграундом для их приключений становится будто вечно расслабленный город Сан-Франциско.

8/10 – вердикт НВ

Человек-муравей и Оса – двадцатый фильм кинематографической вселенной Marvel и последний в этом году. В 2019-м нас ждут очередные Мстители и знакомство с новым героем в Капитане Марвел. Понятно, что на данном этапе удивить уже особо нечем. Даже развлечь как следует трудновато. Но с последним Муравей как раз справляется, что доказывает не столько креативную силу студии, сколько величие ее продюсеров.

Человек-муравей и Оса

Ant-Man and The Wasp

Кинокомикс

2018 год

США

Режиссер – Пейтон Рид

В главных ролях: Пол Радд, Эванджелин Лилли, Майкл Дуглас, Майкл Пенья, Тип "T.I." Харрис, Уолтон Гоггинс, Мишель Пфайффер, Лоуренс Фишборн, Бобби Каннавале и другие.