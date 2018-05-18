Ассоциация режиссеров Франции призвала Россию освободить Сенцова

Ассоциация режиссеров Франции (SRF) 17 мая опубликовала призыв к России о немедленном освобождении незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, который начал бессрочную голодовку в тюрьме.

"Мы торжественно призываем президента Франции вступиться за Сенцова во время переговоров с Владимиром Путиным", - говорится в документе, который подписали Жак Одиар, Бертран Бонелло, Робер Гедигян, Бертран Таверьнье и другие французские кинематографисты, передает RFI.

"Не дадим нашему коллеге умереть в безразличии. Мы требуем его освобождения", - также говорится в заявлении.

Скриншот заявления

Кроме того, кинематографисты призвали всех режиссеров, организаторов кинофестивалей и правительство Франции поддержать это требование.

Напомним, ранее стало известно, что приговоренный в России к 20 годам колонии строгого режима украинский режиссер Олег Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку.

Во Франции сейчас проходит 71-й Каннский кинофестиваль.

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