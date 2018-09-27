Неприметная блондинка. Анджелину Джоли заметили в новом образе на съемках фильма

Известную актрису Анджелину Джоли сфотографировали на съемках фильма Come Away (Через Страну Чудес и Нетландию). Для новой роли знаменитая брюнетка кардинально изменила свой имидж.
Как пишет Daily Mail, 43-летнюю актрису заметили в новом образе и костюме своей героини - белой блузке, длинную оливковой юбке и фартуке - на съемках в Голивуде. На ней был волнистый светлый парик, который дополнял образ женщины начала 1900-х годов.
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Новая работа Анджелины – роль в приключенческом фильме, который является приквелом к фильмам Алиса в Стране Чудес и Питер Пэн. По сценарию, Питер и Алиса являются братом и сестрой, а Джоли играет их мать Роуз.
Партнерами актрисы на съемочной площадке станут Майкл Кейн (Темный рыцарь, Начало) и Анна Чэнселлор (Мечтатели, Фантастическая любовь и где ее найти), а роль супруга в кадре сыграет Дэвид Ойелоуо (Джек Ричер, Интерстеллар). Роль Питера и Алисы сыграют начинающие актеры Джордан Нэш и Кира Чанса.
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