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Неприметная блондинка. Анджелину Джоли заметили в новом образе на съемках фильма

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Джоли кардинально сменила образ для новой роли

Джоли кардинально сменила образ для новой роли

Известную актрису Анджелину Джоли сфотографировали на съемках фильма Come Away (Через Страну Чудес и Нетландию). Для новой роли знаменитая брюнетка кардинально изменила свой имидж.

Как пишет Daily Mail, 43-летнюю актрису заметили в новом образе и костюме своей героини - белой блузке, длинную оливковой юбке и фартуке - на съемках в Голивуде.  На ней был волнистый светлый парик, который дополнял образ женщины начала 1900-х годов.

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Новая работа Анджелины – роль в приключенческом фильме, который является приквелом к фильмам Алиса в Стране Чудес и Питер Пэн. По сценарию, Питер и Алиса являются братом и сестрой, а Джоли играет их мать Роуз.

Партнерами актрисы на съемочной площадке станут Майкл Кейн (Темный рыцарь, Начало) и Анна Чэнселлор (Мечтатели, Фантастическая любовь и где ее найти), а роль супруга в кадре сыграет Дэвид Ойелоуо (Джек Ричер, Интерстеллар). Роль Питера и Алисы сыграют начинающие актеры Джордан Нэш и Кира Чанса.

Кира Чанса и Джордан Нэш

 

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