Неприметная блондинка. Анджелину Джоли заметили в новом образе на съемках фильма

Известную актрису Анджелину Джоли сфотографировали на съемках фильма Come Away (Через Страну Чудес и Нетландию). Для новой роли знаменитая брюнетка кардинально изменила свой имидж.

Как пишет Daily Mail, 43-летнюю актрису заметили в новом образе и костюме своей героини - белой блузке, длинную оливковой юбке и фартуке - на съемках в Голивуде. На ней был волнистый светлый парик, который дополнял образ женщины начала 1900-х годов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ???????????????????????????????? ???????????????????? (@teamajolie) 25 Сен 2018 в 10:44 PDT

Новая работа Анджелины – роль в приключенческом фильме, который является приквелом к фильмам Алиса в Стране Чудес и Питер Пэн. По сценарию, Питер и Алиса являются братом и сестрой, а Джоли играет их мать Роуз.

Партнерами актрисы на съемочной площадке станут Майкл Кейн (Темный рыцарь, Начало) и Анна Чэнселлор (Мечтатели, Фантастическая любовь и где ее найти), а роль супруга в кадре сыграет Дэвид Ойелоуо (Джек Ричер, Интерстеллар). Роль Питера и Алисы сыграют начинающие актеры Джордан Нэш и Кира Чанса.

Кира Чанса и Джордан Нэш

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от David Oyelowo (@davidoyelowo) 14 Сен 2018 в 7:16 PDT

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook и Instagram