Актера Билла Косби и режиссера Романа Полански исключили из Американской киноакадемии

Американская Академия кинематографических искусств и наук, известна своей ежегодной кинопремией Оскар, исключила актера Билла Косби и режиссера Романа Полански из рядов своих членов.

Соответствующее решение об изгнании двоих членов было принято во вторник, 1 мая, на запланированном заседании совета директоров Киноакадемии, передает Variety.

Неделю назад Билл Косби был признан виновным в сексуальных домогательствах по трем статьям, наказание по каждой из них составляет до десяти лет тюрьмы.

Роман Полански скрывается от американских правоохранительных органов на протяжении 40 лет. В 1978 году он бежал из США в Европу, чтобы избежать суда за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней в 1977 году.

Напомним, что в 2017 году из Американской академии киноискусств исключили обвиняемого в сексуальных домогательствах голливудского продюсера Харви Вайнштейна.