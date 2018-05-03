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Актера Билла Косби и режиссера Романа Полански исключили из Американской киноакадемии

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Билл Косби и Роман Полански

Билл Косби и Роман Полански

Американская Академия кинематографических искусств и наук, известна своей ежегодной кинопремией Оскар, исключила актера Билла Косби и режиссера Романа Полански из рядов своих членов.

Соответствующее решение об изгнании двоих членов было принято во вторник, 1 мая, на запланированном заседании совета директоров Киноакадемии, передает Variety.

Неделю назад Билл Косби был признан виновным в сексуальных домогательствах по трем статьям, наказание по каждой из них составляет до десяти лет тюрьмы. 

Роман Полански скрывается от американских правоохранительных органов на протяжении 40 лет. В 1978 году он бежал из США в Европу, чтобы избежать суда за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней в 1977 году. 

Напомним, что в 2017 году из Американской академии киноискусств исключили обвиняемого в сексуальных домогательствах голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

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