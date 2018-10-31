Я был полностью истощен. Актер Рами Малек рассказал о съемках в Богемной рапсодии

Американский актер Рами Малек, известный по роли в сериале Мистер Робот, рассказал изданию IndieWire о своей роли Фредди Меркьюри в фильме-байопике Богемная рапсодия.

Роль Рами Малека в Мистере Роботе, четвертый и финальный сезон которого выйдет в следующем году, принесла ему славу и множество возможностей, одна из которых – роль фронтмена легендарной группы Queen.

Несмотря на противоречивые отзывы критиков о самой картине, все отметили хорошую игру Малека в образе Меркьюри: включая сценический образ музыканта, а также его личные драмы и ВИЧ-заболевание.

Кадр из фильма

«Это наследие человека, которого я считаю революционером, человека, которого называли новатором... Он - один из самых свободных людей, которые украсили планету. Это дает людям перспективу, с которой они могут жить своей самой настоящей жизнью. Таким образом, возможность изобразить кого-нибудь такого, это настоящий подарок», - говорит актер.

Малек говорит, что работа над фильмом была для него изнурительной: «Впервые в жизни я заснул в гриме. Я был полностью истощен каждый день».

Актер также ответил на вопрос о собственных режиссерских амбициях. «На данный момент я держу это при себе, но в свое время, когда я почувствую себя комфортно, я это сделаю», - сказал Малек.

Кадр из фильма

При этом он отметил, что не намерен в будущем отказываться от ролей в сериалах. «Телевидение дало мне возможность сняться в этом фильме (Богемная рапсодия - НВ). Продюсеры увидели Мистера Робота, и я понятия не имею почему они подумали, что буду хорошим Фредди Меркьюри. Работа, которая сейчас делается на телевидении, так же хороша, как и в кино. Мне бы хотелось вскоре сняться в коротком сериале, и если появится хороший вариант, я могу посвятить ему несколько лет, почему бы и нет?», - подытожил Малек.

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