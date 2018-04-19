Агент 007 в юбке. Определены лучшие актрисы на роль женщины-Бонда

Шарлиз Терон вошла в список лучших актрис на роль «агента 007 в юбке» по версии Maxim

Американский глянец для мужчин Maxim назвал 10 лучших актрис на роль женщины-Бонда.

В Голливуде активно обсуждают идею снять женскую версию Джеймса Бонда, в которой непобедимого агента 007 заменит женщина-шпионка.

В 2019 году Дэниел Крейг в последний раз сыграет главного экранного шпиона Британии, а это значит, что в киноиндустрии уже начались поиски актера, который воплотит на экране культовую роль.

Один из главных претендентов на роль Бонда, британский актер Идрис Эльба в январском интервью изданию Variety отметил, что было бы неплохо сделать нового Бонда женщиной.

Его идея настолько понравилась редакции журнала Maxim, что они решили создать «фановый» рейтинг актрис, которые, по их мнению, идеально подходят на роль женщины-Бонда. Список был опубликован на официальном сайте издания без ранжирования и включил в себя актрис разных национальностей и разного возраста.

Топ-10 лучших актрис на роль «агента 007 в юбке» по версии Maxim

Шарлиз Терон

Публикация от Charlize Theron (@charlizeafrica) 20 Май 2016 в 12:48 PDT

Приянка Чопра

Публикация от Priyanka Chopra (@priyankachopra) 14 Фев 2018 в 5:20 PST

Дженнифер Лоуренс

Публикация от Jennifer Lawrence Official (@jennifer_lawrence_jlaw) 15 Апр 2018 в 5:22 PDT

Кейт Бекинсейл

Публикация от Kate Beckinsale (@katebeckinsale) 28 Сен 2017 в 2:54 PDT

Дейзи Ридли

Публикация от Daisy Ridley (@daisyridleyhot) 2 Дек 2017 в 5:27 PST

Джиллиан Андерсон

Публикация от Gillian Anderson (@gilliana) 13 Апр 2017 в 11:55 PDT

Холли Берри

Публикация от Halle Berry (@halleberry) 2 Мар 2018 в 1:45 PST

Кейли Куоко

Публикация от Kaley Cuoco (@kaleycuoco_love) 8 Мар 2018 в 7:16 PST

Наоми Харрис

Публикация от Naomie Harris (@naomieharris) 1 Дек 2017 в 7:38 PST

Галь Гадот

Публикация от Gal Gadot (@gal_gadot) 14 Дек 2017 в 8:38 PST

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