На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

Агент 007 в юбке. Определены лучшие актрисы на роль женщины-Бонда

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Шарлиз Терон вошла в список лучших актрис на роль «агента 007 в юбке» по версии Maxim
© Instagram

Шарлиз Терон вошла в список лучших актрис на роль «агента 007 в юбке» по версии Maxim

Американский глянец для мужчин Maxim назвал 10 лучших актрис на роль женщины-Бонда.

В Голливуде активно обсуждают идею снять женскую версию Джеймса Бонда, в которой непобедимого агента 007 заменит женщина-шпионка.

В 2019 году Дэниел Крейг в последний раз сыграет главного экранного шпиона Британии, а это значит, что в киноиндустрии уже начались поиски актера, который воплотит на экране культовую роль.

Один из главных претендентов на роль Бонда, британский актер Идрис Эльба в январском интервью изданию Variety отметил, что было бы неплохо сделать нового Бонда женщиной.

Его идея настолько понравилась редакции журнала Maxim, что они решили создать «фановый» рейтинг актрис, которые, по их мнению, идеально подходят на роль женщины-Бонда. Список был опубликован на официальном сайте издания без ранжирования и включил в себя актрис разных национальностей и разного возраста.

Топ-10 лучших актрис на роль «агента 007 в юбке» по версии Maxim

Шарлиз Терон

Приянка Чопра

Дженнифер Лоуренс

Кейт Бекинсейл

Дейзи Ридли

Джиллиан Андерсон

Холли Берри

Кейли Куоко

Наоми Харрис

Галь Гадот

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове