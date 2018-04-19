Агент 007 в юбке. Определены лучшие актрисы на роль женщины-Бонда

Американский глянец для мужчин Maxim назвал 10 лучших актрис на роль женщины-Бонда.
В Голливуде активно обсуждают идею снять женскую версию Джеймса Бонда, в которой непобедимого агента 007 заменит женщина-шпионка.
В 2019 году Дэниел Крейг в последний раз сыграет главного экранного шпиона Британии, а это значит, что в киноиндустрии уже начались поиски актера, который воплотит на экране культовую роль.
Один из главных претендентов на роль Бонда, британский актер Идрис Эльба в январском интервью изданию Variety отметил, что было бы неплохо сделать нового Бонда женщиной.
Его идея настолько понравилась редакции журнала Maxim, что они решили создать «фановый» рейтинг актрис, которые, по их мнению, идеально подходят на роль женщины-Бонда. Список был опубликован на официальном сайте издания без ранжирования и включил в себя актрис разных национальностей и разного возраста.
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Топ-10 лучших актрис на роль «агента 007 в юбке» по версии Maxim
Шарлиз Терон
Приянка Чопра
Дженнифер Лоуренс
Кейт Бекинсейл
Дейзи Ридли
Джиллиан Андерсон
Холли Берри
Кейли Куоко
Наоми Харрис
Галь Гадот
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