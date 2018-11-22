А теперь не танцуй. Рецензия на фильм ужасов с Тильдой Суинтон Суспирия

В украинский прокат выходит лента Суспирия – формально ремейк классического эстетского хоррора Дарио Ардженто 1977 года выпуска, но на деле, скорее, творческое переосмысление одного из лучших фильмов итальянского мастера ужасов.

Об этом говорит, например, тот факт, что сценарист новой Суспирии Дэвид Кайганич (автор Большого всплеска и один из авторов недавнего Террора) по его же словам не особый поклонник оригинальной ленты. И взялся он за написание сценария с одним условием: полностью поменять смысловое наполнение картины.

В итоге получился фильм, который говорит о прошлом и ненавязчиво связывает его с настоящим самым, чего уж скрывать, красивым способом.

1. Сюжет

1977 год, Западный Берлин. В самом разгаре Немецкая осень: убит промышленник Ханнс Шлейер, террористы из Фракции Красной армии захватили самолет с требованием освободить из тюрьмы своих соратников, после провала операции в тюрьме их же соратники были найдены мертвыми. В общем, ФРГ явно и впервые так сильно со времен проигрыша во Второй мировой штормит.

Под самой Стеной вальяжно располагается престижная школа танцев под лаконичным названием “Танец”, куда приезжает поступать девушка по имени Сьюзи из Огайо. Она буквально вымаливает прослушивание и не зря: Сьюзи чрезвычайно талантлива. Ее берут без дальнейших разговоров и чуть ли не на следующий день она уже танцует главные партии.

Такое отношение со стороны руководства школы – сплошь женщин во главе с мадам Бланк, не случайно. Школа танцев – прикрытие для ковена ведьм. Танцы здесь играют еще и роль заклинаний, а в подвале живет древняя, больная колдунья, желание которой не трудно разгадать минуте на тридцатой.

Плюс – вокруг школы бродит старичок-психолог, который пытается раскрыть исчезновение одной своей пациентки. Бывшей ученицы мадам Бланк.

2. Сценарий и драматургия

В отличии от своего сценариста режиссер Гуаданьино любит оригинальный фильм Ардженто. Трогательная деталь: он даже с детства мечтал снять свою версию. Поэтому в то время как Кайганич старается сообщить всей этой истории жесткий социальный и политический подтекст, Гуаданьино плетет заклинания, создавая свою магию и воскрешая магию Ардженто.

Получилась в итоге очень странная картина: без двадцати минут трехчасовой, “артовый” фильм про разборки в одном отдельно взятом ковене ведьм, которые каждые двадцать минут рифмуются с происходящими взрывами за окном. Если Ардженто поместил место действия своего фильма в колыбель нацизма – Мюнхен, преследуя свои благие цели, то Кайганич говорит о давлении чувства вины и социальных процессах (сомнения, недоверие, жестокость), которые это давление сопровождают на фоне Западного Берлина 77-го. Красивая и остроумная деталь: поместить время действия нового фильма в год выхода старого.

Вместе с тем Суспирия образца 2018-го, наверное, самый смелый и глубокий фильм о женской власти. Плюсы, минусы, подводные камни здесь представлены довольно иллюстративно. Тем более, что их постоянно подогревают острыми политическими перипетиями во внешнем мире.

Безусловно эта власть не плоха. Но Гуаданьино вместе с Кайганичем показали, что ее тоже штормит, что там происходят процессы, связанные с верой, с сомнениями, с расколом.

Тропинок в настоящее здесь много, но они, слава богу, не бросаются в глаза и не ведут к чему-то конкретному. Просто пунктиром отмечают, что чрезмерная власть, ослепленное желание заполучить ее ведут к разрушению, а не созиданию. Сюда же следует отнести историю старичка-психолога, потерявшего свою возлюбленную в аду концлагерей.

Холокост, фашизм, нежелание признавать ошибки прошлого, гипертрофированная борьба за то, чтобы их наконец признали, невероятная красота всего происходящего смешиваются в довольно абстрактную (несмотря на огромное количество конкретики в виде новостных сводок) картину, переварить которую трудно, но фокус в том, что противостоять ее размеренному, самоуверенному, в чем-то яростному даже напору невозможно. Да и не следует. Победить не получится, только удовольствия себя лишите.

3. Картинка и актеры

Главным цветом в фильме Ардженто был красный. Гуаданьино разумно решил не испытывать на протяжении двух с половиной часов зрительные рецепторы киноманов и создал свой фильм в более спокойной, приглушенной цветовой гамме. Крови здесь много, но Суспирия – телесный хоррор и самое ужасное в нем далеко не самое кровавое.

Все здесь подчиняется напористой эстетике, созданной режиссером, поэтому говорить о ярких актерских работах не приходится. Да, Дакота Джонсон сыграла хорошо, а еще Миа Гот, Ангела Винклер и все остальные, но гораздо более уместным, учитывая специфику фильма, будет упомянуть трюк проделанный с Тильдой Суинтон. Она играет сразу двух персонажей: собственно, мадам Бланк и еще одного немаловажного человека, которого зрителю лучше опознать самому.

В остальном Суспирия – всецело увлекающий за собой фильм. Возможно, в нем есть лишние минуты, но если не сопротивляться течению ленты, то пролетят они так же мучительно приятно как и все остальные.

9/10 – вердикт НВ

При просмотре фильма возникает ощущение, что Лука Гуаданьино снимал его без всяческих ограничений со стороны продюсеров. Что он получил абсолютный карт-бланш. И это, конечно, завораживает: полностью лишенное компромиссов кино, созданное режиссером на пике формы, объединяющее эстетическое с интеллектуальным в красивый и глубокий спектакль.

Суспирия

Suspiria

Фильм ужасов, триллер

2018 год

Италия, США

Режиссер – Лука Гуаданьино

В главных ролях: Дакота Джонсон, Тильда Суинтон, Миа Гот, Хлоя Грейс Морец, Ангела Винклер, Елена Фокина, Ингрид Кавен и другие.

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