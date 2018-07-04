60 лет в профессии. Ада Роговцева получит Золотого Дюка за вклад в киноискусство

На открывающемся 13 июля Одесском Международном кинофестивале выдающейся украинской актрисе Аде Роговцевой вручат статуэтку Золотой Дюк за вклад в киноискусство.

"Когда мы звонили Аде Николаевне, чтобы известить о планах вручить премию, она как раз ехала из Мариуполя, где представила спектакль для украинских военных, в другой город, чтобы выступить и там. Актриса уже отпраздновала 80-летний юбилей, и не планирует завершать творческую карьеру. Ада Николаевна - это безусловный талант, неудержимая сила и чарующая легкость. Для нас большая честь - лично вручить Золотого Дюка легенде украинского кинематографа Аде Роговцевой," - заявила президент ОМКФ Виктория Тигипко.

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Роговцева посвятила актерскому искусству более 60 лет В творческом арсенале актрисы - более 150 ролей в театре, более 100 теле- и киноролей, работа с легендарными режиссерами кино.

Ада Роговцева удостоена Государственной премии имени Тараса Шевченко (1981), звания Герой Украины (2007), Государственной премии имени Александра Довженко за выдающийся вклад в развитие украинского киноискусства (2017).

В 2006 году вышла первая книга Роговцевой Мой Костя, посвященная мужу украинскому актеру Константину Степанкову, в 2013 году была издана вторая автобиографическая книга Свидетельство о жизни, над которой она работала более 10 лет, а в этом году вышла книга Простые вещи - это откровенные диалоги легендарной актрисы о жизни, творчестве, семье и друзьях с журналисткой Татьяной Терен.

Напомним, что 9-й Одесский международный кинофестиваль пройдет с 13 по 21 июля.