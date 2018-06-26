Лучшие из лучших. 29 режиссеров, которые никогда не снимали плохих фильмов

Обозреватели портала Metacritic представили топ-29 режиссеров, которые за свою карьеру не сняли ни одного плохого фильма. При составлении рейтинга эксперты учитывали только те картины, которые были сняты после 1980 года и получили исключительно положительные, "зеленые" оценки кинокритиков.

На первом месте в списке оказался американский режиссер Джей Джей Абрамс, который снял такие фильмы, как Миссия невыполнима 3, Стартрек, Супер 8 и Звездные войны: Пробуждение силы.

Вторую строчку занял Пол Томас Андерсон, в активе которого картины Роковая восьмерка, Ночи в стиле буги, Магнолия, Призрачная нить и другие. На третьем месте – Уэс Андерсон, снявший фильмы Отель Гранд Будапешт, Королевство полной луны, Остров собак.

Полный список из 29 режиссеров, которые никогда не снимали плохих фильмов, выглядит так:

1. Джей Джей Абрамс

2. Пол Томас Андерсон

3. Уэс Андерсон

4. Жак Одиар – Смотри, как падают люди, Никому не известный герой, Мое сердце биться перестало, Дипан

5. Рамин Бахрани – 99 домов, Любой ценой, Человек с тележкой, Прощай, Соло, 451 градус по Фаренгейту

6. Ной Баумбах – Забыть и вспомнить, Марго на свадьбе, Гринберг, Милая Фрэнсис

7. Пон Чжун Хо – Окча, Воспоминания об убийстве, Вторжение динозавра, Мать

8. Эндрю Буджальски – Любовь как спорт, Взаимопонимание, Компьютерные шахматы

9. Нури Бильге Джейлан – Зимняя спячка, Дикая груша, Отчуждение

10. София Коппола – Роковое искушение, Девственницы-самоубийцы, Трудности перевода, Мария-Антуанетта

11. Братья Дарденн – Неизвестная, Розетта, Дитя, Молчание Лорны

12. Асгар Фархади – Коммивояжер, Танцуя в пыли, Прелестный город, Все знают

13. Бахман Гобади – Сезон носорогов, Время пьяных лошадей, И черепахи могут летать

14. Тодд Хейнс – Кэрол, Яд, Безопасность, Бархатная золотая жила

15. Николь Холофсенер – Хватит слов, Ненужные вещи, Положись на друзей

16. Цзя Чжанкэ – Прикосновение греха, Натюрморт

17. Пабло Ларраин – Джеки, Бегство, Тони Манеро, Вскрытие

18. Майк Ли – Уильям Тернер, Еще один год, Обнаженные

19. Гай Мэддин – Запретная комната, Архангел, Замочная скважина

20. Хаяо Миядзаки – Мой сосед Тоторо, Принцесса Мононоке, Унесенные призраками

21. Джефф Николс – Специальный полуночный выпуск, Мад, Лавинг

22. Александр Пэйн – На обочине, Гражданка Рут, Выскочка, Небраска

23. Келли Райхардт – Обход Мика, Старая радость, Венди и Люси, Ночные движения

24. Мартин Скорсезе – Таксист, Бешеный бык, Последнее искушение Христа, Славные парни

25. Квентин Тарантино – Криминальное чтиво, Бешеные псы, Убить Билла, Бесславные ублюдки, Джанго освобожденный

26. Пабло Траперо – Родился и вырос, 7 дней в Гаване, Белый слон

27. Дени Вильнев – Водоворот, Прибытие, Бегущий по лезвию 2049

28. Бен Уитли – Поле в Англии, Высотка, Перестрелка

29. Эдгар Райт – Скотт Пилигрим против всех, Человек-муравей, На драйве

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