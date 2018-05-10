25 млн долларов за фильм. Стали известны гонорары голливудских звезд

Портал Variety опубликовал список гонораров известных голливудских актеров за фильмы, в которых они снимались в последнее время.

Авторы рейтинга отмечают, что в последние годы оплата актерской игры существенно снизилась. Так происходит по той причине, что большинство зрителей идут в кино не на конкретного актера, а на героя, которого он играет. Например, на Человека-паука, Чудо-женщину или рыцаря-джедая.

Однако те актеры, чьи персонажи часто появляются в крупных кинофраншизах, не обделены высокими гонорарами. В частности, Дэниел Крейг, Дуэйн Джонсон и Вин Дизель получают свыше 20 млн долларов за фильм. А Роберт Дауни-младший получил 10 млн долларов за 15 минут игры в образе Тони Старка в фантастическом боевике Человек-паук: Возвращение домой.

Полный список голливудских звезд с самыми высокими гонорарами выглядит так:

1. Дэниэл Крэйг — $25 млн (Бонд 25, 2019)

2. Дуэйн Джонсон — $22 млн (Красный циркуляр, 2020)

3. Вин Дизель — $20 млн (Форсаж 8, 2017)

4. Энн Хэтэуэй — $15 млн (Барби, 2020)

5. Дженнифер Лоуренс — $15 млн (Красный воробей, 2018)

6. Сет Роген — $15 млн (Фларски, 2019)

7. Том Круз — $11-13 млн (Мумия, 2017)

8. Харрисон Форд — $10-12 млн (Индиана Джонс 5, 2020)

9. Сандра Буллок — $10 млн (Миньоны, 2015)

10. Леонардо ДиКаприо — $10 млн (Однажды в Голливуде, 2019)

11. Роберт Дауни-младший — $10 млн (Человек-паук: Возвращение домой, 2017)

12. Кевин Харт — $10 млн (Джуманджи: Зов джунглей, 2017)

13. Крис Прэтт — $10 млн (Мир юрского периода 2, 2018)

14. Эмили Блант — $8-10 млн (Круиз по джунглям, 2019)

15. Брайс Даллас Ховард — $8 млн (Мир юрского периода 2, 2018)

16. Том Харди — $7 млн (Веном, 2018)

17. Райан Гослинг — $6,5 млн (Первый человек, 2018)

18. Джек Блэк — $5 млн (Джуманджи: Зов джунглей, 2017)

19. Майкл Б. Джордан — $3-4 млн (Крид 2, 2018)

20. Итан Хоук — $2 млн (Судная ночь, 2013)

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