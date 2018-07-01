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20th Century Fox экранизирует рассказ Стивена Кинга

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Производством новой киноверсии Бугимен заниматься студия 20th Century Fox и продюсерская компания Шона Леви 21 Laps
Афиша экранизации рассказа 2005 года

Производством новой киноверсии Бугимен заниматься студия 20th Century Fox и продюсерская компания Шона Леви 21 Laps

Сценаристы Брайан Вудс и Скотт Бек, на счету которых известный фильм ужасов Тихое место, адаптируют для большого экрана рассказ Стивена Кинга Бугимен.

"С тех пор, как мы были детьми, наши кошмары "усиливались" благодаря Королю ужасов. Поэтому мы в абсолютном восторге, что имеем честь адаптировать рассказ Бугимен Стивена Кинга для 20th Century Fox и 21 Laps!", - написали Бек и Вудс в своем совместном аккаунте Twitter.

Бугимен впервые напечатали в марте 1973 года в журнале Cavalier. Это - один из тех рассказов, права на которые Стивен Кинг продал кинематографистам за символический один доллар. Поэтому с момента публикации история была экранизирована неоднократно, в частности - в 1982 году.

Производством новой киноверсии Бугимен заниматься студия 20th Century Fox и продюсерская компания Шона Леви 21 Laps.

Других деталей проекта, который находится на стадии написания сценария, пока нет.

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