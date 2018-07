20th Century Fox экранизирует рассказ Стивена Кинга

Сценаристы Брайан Вудс и Скотт Бек, на счету которых известный фильм ужасов Тихое место, адаптируют для большого экрана рассказ Стивена Кинга Бугимен.

"С тех пор, как мы были детьми, наши кошмары "усиливались" благодаря Королю ужасов. Поэтому мы в абсолютном восторге, что имеем честь адаптировать рассказ Бугимен Стивена Кинга для 20th Century Fox и 21 Laps!", - написали Бек и Вудс в своем совместном аккаунте Twitter.

Ever since we were children, our nightmares have been fueled by the "King" of Horror... so we are absolutely thrilled and honored to be adapting @StephenKing 's THE BOOGEYMAN for @ 20thcenturyfox and 21 Laps! https://t.co/mVWthrVAkZ