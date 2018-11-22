2020 Безлюдна країна. Сепаратист, бухгалтер и инженер – гид по героям и характерам

Вместе с командой первого в истории Украины фильма-мокьюментари знакомим вас с его героями.

Сегодня, 22 ноября в ограниченный прокат выходит фильм 2020 Безлюдна країна. Это дебютная полнометражная картина молодого режиссера Корнея Грицюка и первый в истории украинского кино фильм в жанре мокьюментари.

Действия фильма 2020 Безлюдна країна происходят в 2020 году. В результате подписания ряда международных договоров для украинцев открыли границы все страны мира. Результатом стала массовая эмиграция. В считанные месяцы страна опустела. Канадский режиссер Мэтью Смаглюк решает посетить опустевшую страну, чтобы понять остался ли кто-то и почему. Журналист обнаруживает, что в стране осталось жить всего восемь человек.

Вместе с командой 2020 Безлюдна країна НВ Style знакомит с героями фильма – людьми, оставшимися жить в Украине. А вы бы уехали или остались?

Тоня Вишневская

Фотомодель. Тоня выросла во Львове в русскоязычной семье. С детства девочка росла очень творческой - любила рисовать, вышивать и петь. Ко всему этому она еще и красивая, что в годы студенчества привело девушку в модельный бизнес. Довольно долго ей удавалось гармонично совмещать учебу и съемки, как вдруг из Украины начали уезжать все люди. Вот тут Тоня и поняла, что это ее шанс реализовать давнюю мечту...

Кадр из фильма 2020 Безлюдная країна

Ден «Череп» Романенко

Сепаратист. С самого начала вооруженного конфликта на Донбассе он принял сторону боевиков. До войны работал на автомойке, в молодости привлекался за мелкое хулиганство. Ищет справедливости, искренне верит в «особый путь России» и что эта страна - самая родная и близкая для Украины.

Кадр из фильма 2020 Безлюдная країна

Ван Хай Лау

Китайский исследователь. Переехал в Украину еще студентом - очень хорошо выучил русский язык, освоился в стране. После учебы остался работать с китайскими студентами в нашей стране, но как показало время, власти Китая рассматривали деятельность Лау более глубинной. Лучшим моментом для его работы настал тот момент, когда украинцы начали уезжать.

Кадр из фильма 2020 Безлюдная країна

Елена Демченко

Бухгалтер с огромным стажем из Запорожья. Вся ее жизнь - Фонд Госимущества, чтобы «все было на место, под присмотром». Придерживается ностальгических взглядов, мечтает вернуть советское время. «Заграницу» не принимает, не ощущает и не понимает, зачем туда вообще ездить. Считает, что лучше бы вместо «безвиза» заводы начали запускать.

Кадр из фильма 2020 Безлюдная країна

Лена и Олег Чупы

Молодые украинцы из Днепра, уже давно переехавшие в Киев. Оба представители молодого поколения нашей страны, на которых вся надежда - продвинутые, знают языка, много путешествуют, но при этом любят родную страну. Они мечтают, что Украина станет процветающей, просто нужно дать государству еще один шанс и немного времени, но не уезжать!

Кадр из фильма 2020 Безлюдная країна

Кадр из фильма 2020 Безлюдная країна

Виктор Полегонько

Инженер из Одессы. Мечтает совершить прорыв в науке, так как он собирает роботов. Уверен, что роботы гораздо лучше людей, поэтому в XXI веке ими нужно заниматься гораздо серьезнее и интенсивнее, чем сейчас это делают ученые. Для Виктора работа и его деятельность куда важнее какого-либо патриотизма, как он считает явления из прошлого.

Кадр из фильма 2020 Безлюдная країна

2020 Безлюдна країна – представитель украинского независимого кино, снятый без участия Госкино и при минимальных затратах. Производство 435FILMS. Одну из главных ролей в фильме исполняет хорошо знакомый телезрителям журналист Андрей Куликов. Большую часть ролей играли непрофессиональные актеры.

2020 Безлюдна країна

Украина, 2018

Продюсеры: Анна Паленчук, Корней Грицюк, Наталья Орлова, Бенцион Лазаревич

Режиссер: Корней Грицюк

Сценарий: Корней Грицюк

В ролях: Андрей Куликов, Катерина Кольцова, Глеб Буряк, Виктор Манза, Алексей Петухов, Дмитрий Абрамов, Елена Демченко, Анна Кравченко, Борис Абрамов

Оператор: Бенцион Лазаревич

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