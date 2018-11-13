2020 Безлюдна країна. Может ли Украина опустеть, если для ее граждан откроют все границы

В результате подписания ряда международных договоров, для украинцев открыли границы абсолютно всех стран мира и Украина опустела.

22 ноября в ограниченный прокат выйдет фильм 2020 Безлюдна країна независимого режиссера Корнея Грицюка. Весной этого года состоялась украинская премьера фильма в рамках международной программы Форма кинофестиваля Молодость, также фильм уже показали на кинофестивале в Котбусе (Германия).

Действия фильма 2020 Безлюдна країна происходят в 2020 году. В результате подписания ряда международных договоров, для украинцев открыли границы абсолютно всех стран мира. В результате началась массовая эмиграция. В считанные месяцы страна опустела. Канадский режиссер Мэтью Смаглюк решил посетить страну, чтобы понять остался ли кто-то и насколько эти люди счастливы.

Главный герой обнаруживает, что в стране осталось жить всего восемь человек: девушка, которая мечтала представить Украину на конкурсе Мисс мира; инженер, который мечтает населить враз опустевшую страну роботами, донбасский сепаратист, для которого война до сих пор не закончилась; двое фрилансеров, которым все равною, где жить и др. и выслушивает восемь разных историй.

Фильм 2020 Безлюдна країна – это попытка режиссера Корнея Грицюка показать и понять, на что это будет похоже, если Украину покинут все ее жители. Такие идеи не раз звучат из уст политических аналитиков и политиков. Ждет ли страну – апокалипсис или тихая безвестная смерть? А вы думали, о том, чтобы покинуть страну, если такая возможность представится?

Кадр из фильма 2020 Безлюдна країна. Фото: пресс-служба 435FILMS

Мокьюментари – новый жанр для украинского кино, это художественные фильм, стилизованные под документальные. Один из ярких примеров мокьюментари – фильм Реальные упыри, новозеландского режиссера Тайко Вайтити (2014). 2020 Безлюдна країна – представитель украинского независимого кино, снятый без участия Госкино и при минимальных затратах. Производство 435FILMS. Одну из главных ролей в фильме исполняет хорошо знакомый телезрителям журналист Андрей Куликов. Большую часть ролей играли непрофессиональные актеры, отчасти еще и поэтому был выбран жанр мокьюментари – он позволил людям не переигрывать, что сделало происходящее в кадре максимально достоверным.

Кадр из фильма 2020 Безлюдна країна. Фото: пресс-служба 435FILMS

Премьера состоится 22 ноября в кинотеатре Жовтень.

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