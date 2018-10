10 захватывающих фильмов и сериалов о юристах. Выбор редакции НВ

Сегодня, 8 октября, в Украине традиционно отмечается День юриста.

Ежегодный праздник объединяет нотариусов, адвокатов, прокуроров, судей и людей других специализаций, решивших связать свою жизнь с юриспруденцией. В этот день НВ предлагает подборку захватывающих фильмов и сериалов, которые покажут разные стороны профессиональной деятельности служителей праву.

Филадельфия

(Philadelphia, 1993, США, драма)



Два главных героя не похожи как белое и черное — их разделяет цвет кожи, общественное положение, сексуальная ориентация, смертельная болезнь. Но каждый — служит закону и готов бороться против любой несправедливости. Том Хэнкс и Дэнзел Вашингтон в драматической истории смертельно больного, но не отчаявшегося человека. Человека, который верил в справедливость.

Фирма

(The Firm, 1993, США, триллер, драма, детектив)



Том Круз играет выпускника юридического факультета университета в Гарварде. Честолюбивого и амбициозного, женатого на богатой красотке, которого приглашают работать на отличных условиях в небольшую юридическую фирму.

Молодой фирмач мечтает о высотах карьеры, однако вскоре обнаруживает, что его фирма обслуживает влиятельные мафиозные кланы Чикаго. Отказаться от сотрудничества с ними — значит подписать себе смертельный приговор. С другой стороны, за ним начинают следить сотрудники ФБР.

Адвокат дьявола

(The Devil's Advocate, 1997, США,

Германия, триллер, драма, детектив)



В Нью-Йорк по приглашению главы крупного юридического концерна прибывает Кевин Ломакс, молодой адвокат. До этого он был известен тем, что защищал исключительно негодяев и притом не проиграл ни одного процесса. На новом месте работы он вполне счастлив, он живет в роскошной квартире с любящей женой, его окружают интересные люди…

Благодетель

(The Rainmaker, 1997, США, Германия,триллер, драма)



Молодому юристу Руди Бэйлору кажется, что вот-вот настанет «Звездный час» и он станет знаменитым адвокатом со своей собственной фирмой, роскошной виллой, шикарными машинами и женщинами. Но это только мечта.



И ему приходится заниматься черной, неблагодарной работой на других. Все меняется в один день, когда он наталкивается на многомиллионную аферу в страховом бизнесе, разоблачив которую, он может осуществить все свои заветные мечты… если, конечно, сможет остаться живым.

Нюрнберг

(Nuremberg, 2000, Канада, США, драма, история)



1945 год. Нацистская Германия потерпела поражение во Второй мировой войне. Двадцати одному нацисту предъявлено обвинение в тягчайших преступлениях против человечества. Мы увидим подготовку к знаменитому Нюрнбергскому процессу, сам процесс и его последствия глазами беспристрастного главного обвинителя Роберта Джексона и глазами рейхсмаршала Германа Геринга, занявшего позорное место на скамье подсудимых.

Хорошая жена

(The Good Wife, 2009-2016, США, драма, криминал, детектив)



Алисия Флоррик - жена чикагского прокурора и мать двоих детей. Её муж, Питер Флоррик, оказывается в центре сексуального скандала, после чего попадает в тюрьму с обвинениями в коррупции. Все заботы о семье ложатся на её плечи. Старый друг Алисии, Уилл Гарднер, устраивает её младшим адвокатом в свою юридическую фирму. Теперь Алисии придется вспомнить все свои навыки работы адвокатом и спустя 13 лет перерыва начать свою карьеру с нуля. Всё это происходит на фоне последствий коррупционного скандала, предательства мужа и публичного унижения.

Форс-мажоры

(Suits, 2011- до сегодня, США, драма, комедия)



Убегая после неудачной попытки сбыта наркотиков, юрист-самоучка Майк Росс, выдающий себя за выпускника Гарварда, попадает на собеседование к одному из лучших адвокатов по сделкам Нью-Йорка Харви Спектру.

Устав от скучных соискателей, мечтающих «верой и правдой служить букве закона», Харви рискует и нанимает Майка: у парня врожденный талант и фотографическая память. Так рождается один из самых неоднозначных, но, в то же время, и самых блестящих тандемов законников на Манхэттене.

Судья

(The Judge, 2014 год. США. Драма, криминал)



В центре истории — успешный адвокат, который приезжает в родной город на похороны матери и узнаёт, что его отца, городского судью, подозревают в убийстве. Герой решает задержаться, чтобы выяснить правду, и постепенно лучше узнаёт родственников, с которыми давно вообще никак не общался.

Как избежать наказания за убийство

(How to Get Away With Murder, 2014-до сегодня,

США,триллер, драма, криминал, детектив)



Профессор Эннализ Китинг — блестящий адвокат. Она преподает у студентов дисциплину под названием: «Как избежать наказания за убийство». Но те даже не подозревают, что в скором времени им придется применить свои знания в этой области в реальной жизни…

Лучше звоните Солу

(Better Call Saul, 2015 - до сегодня, США, драма, криминал)



История об испытаниях и невзгодах, которые приходится преодолеть Солу Гудману, адвокату по уголовным делам, в тот период, когда он пытается открыть свою собственную адвокатскую контору в Альбукерке, штат Нью-Мексико.

