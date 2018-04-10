Названы 10 лучших фильмов начала 2018 года

Редакция журнала Esquire составила рейтинг лучших фильмов, вышедших с начала 2018 года.

Лидером рейтинга оказался научно-фантастический триллер Алекса Гарленда – Аннигиляция. В главной роли в этой картине – актриса Натали Портман, которая сыграла биолога Лину, отправившуюся в научную экспедицию в аномальную зону "Мерцание", появившуюся на Земле в результате падения метеорита.

Кинокритики Esquire назвали Аннигиляцию лучшим научно-фантастическим фильмом за последние годы.

На второй месте в рейтинге – психологический триллер Линн Рэмси с Хоакином Фениксом Тебя никогда здесь не было.

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На третьей строчке оказалась драма Рассела Гарбо – Одна любовь за другой.

В десятку лучших фильмов начала 2018 года также вошли картины 24 кадра, Паранормальное, Приключения Паддингтона 2, Милая страна, Черная Пантера и Остров собак.

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