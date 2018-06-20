Во власти стихии и лучшие короткометражные фильмы года. Главные кинопремьеры недели 

На этой неделе украинский кинопрокат не очень щедр на премьеры. Мы увидим романтический фильм-катастрофу Во Власти стихии и можем посмотреть оскаровские короткометражные фильмы.

Если вы еще не определились, что смотреть в кинотеатрах, кинообозреватель НВ STYLE Валерий Мирный предлагает пойти в кино на самые интересные премьеры этой недели.

Приятного просмотра!

Во власти стихии. Бальтазар Кормакур. С 21 июня.

Романтический фильм-катастрофа от режиссера ленты Эверест. Тами и Ричард познакомились на Таити и полюбили друг друга. Чтобы закрепить успех они решили отправиться на яхте в плавание по Тихому океану. Все шло хорошо, пока на пути влюбленных не оказался один из самых сильных штормов в современной истории.

Кормакур снимает уже второй фильм про природу, которая испытывает человеческие отношения на прочность. И неплохо справляется с поставленными задачами. Оператором (важная должность для такого сюжета) в титрах значится Роберт Ричардсон, сотрудничавший среди прочего с Мартином Скорсезе и Квентином Тарантино. Главные роли в картине сыграли: Шейлин Вудли и Сэм Клафлин.

OSCAR SHORTS – 2018. С 21 июня

С 21 июня выходит коллекция фильмов Oscar Shorts, в которой собраны лучшие короткометражные картины года по версии Американской киноакадемии. Все фильмы здесь прошли через несколько стадий отбора, чтобы оказаться в номинантах на самую известную кинопремию мира. Зрителей ждут пять картин: жизнеутверждающая драма про глухую девочку - Немой ребенок, социальную драму про стрельбу в школе - Начальная школа Де-Калб, история про пациентов психиатрической клиники - 11 часов, основанная на межконфессиональном конфликте драма – Всем мы и история про расизм – Мой племянник Эммет.

Во время просмотра можно попытаться угадать, какой фильм все-таки получил Оскар.

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