Суспирия и Мэнди. Главные кинопремьеры недели

На этой неделе в украинский кинопрокат выходят фильмы, среди которых долгожданный ремейк классического хоррора Луки Гуаданьино, второй полнометражный фильм одного из самых удивительных режиссеров современности Панос Косматоса и киноманов ждет фестиваль Британского кино.
Кинообозреватель НВ STYLE Валерий Мирный выбрал самые интересные премьеры этой недели: Суспирия, Мэнди, Ральф разрушитель 2: Интернетри, и конечно же, нас ждут бестселлеры Каннского кинофестиваля в программе Нового Британского кино: Фаворитка Йоргоса Лантимоса, Колетт с Кирой Найтли в главной роли и На высоте с Робертом Паттинсоном и Жульет Бинош.
Приятного просмотра!
Суспирия. Лука Гуаданьино. С 22 ноября
Долгожданный ремейк классического хоррора Дарио Ардженто от режиссера Зови меня своим именем и Большой всплекс Луки Гуаданьино. Западный Берлин 1977 года. В престижную школу танцев приезжает девушка из Огайо. С блеском пройдя собеседование, она на следующий же день танцует главную партию, не замечая ничего подозрительного. А тем временем в школе пропадает уже вторая ученица. А за окном раздаются взрывы организованные ФКА.
Режиссер Гуаданьино и сценарист Дэвид Кайганич заново придумали один из столпов жанра, добавив в него остро-социального, политического подтекста, не забыв при этом о красоте. В главных ролях: Дакота Джонсон, Тильда Суинтон, Миа Гот, Хлоя Грейс Морец, Ангела Винклер и другие.
Мэнди. Панос Косматос. С 22 ноября
Второй полнометражный фильм одного из самых удивительных режиссеров современности. Начало 80-х, где-то в Америке у подножия гор тихо и мирно живут муж и жена, Ред и Мэнди. Семейной идиллии приходит чудовищный конец, когда во двор к ребятам врывается банда байкеров-оккультистов во главе с их харизматичным и беспощадным лидером. Также в деле мифические существа. Они убивают Мэнди, но совершают одну ошибку: оставляют Реда в живых. Теперь он будет мстить.
Звучащая просто в пересказе, но выглядящая совсем не просто на экране кинотеатра лента Косматоса – жгучая смесь жестокости, психоделических красок, невероятных персонажей и Николаса Кейджа.
Ральф разрушитель 2: Интернетри. Рич Мур, Фил Джонстон. С 22 ноября
Продолжение отличного мультфильма 2012 года. С тех пор в мире Ральфа прошло тоже шесть лет. Он и Ванилопа по-прежнему лучшие друзья. Оба тихо и мирно живут внутри системы игровых автоматов, пока не приходит прогресс: в игровой магазин подводят интернет. Ребята решают воспользоваться случаем и уходят бороздить просторы практически безграничной сети. Реагируют правда они на увиденное по-разному: Ванилопа хочет остаться там навсегда, Ральф сомневается.
Судя по отзывам, вторая часть ничем не хуже первой. Режиссерами здесь значатся все те же Рич Мур (снял Ральф разрушитель 1 и Зверополис) и Фил Джонсон (написал Ральф разрушитель 1, Зверополис).
Новое британское кино - 2018. Рич Мур, Фил Джонстон. С 22 ноября
Невероятно, но факт: в этом году фестиваль достижений британского кино за отчетный год будет проходить уже в восемнадцатый раз. Нас ждут: в первую очередь новая картина Йоргоса Лантимоса Фаворитка – каннский хит, да и вообще один из главных фильмов 2018-го, о котором нужно будет вспомнить повторно ближе к Оскарам, а также биографическая драма Колетт с Кирой Найтли в роли удивительной Сидони-Габриэль Колетт, драма Я не ведьма тоже прямиком с Канн-2018, фантастика с Робертом Паттинсоном и Жульет Бинош На высоте, триллер про серийного убийцу и любовь Зверь и сборник короткометражек Bafta-2018.
Фестиваль пройдет с 22 по 28 ноября в столичном кинотеатре “Киев”. Приятный бонус: фильм Зверь и сборник короткого метра смогут посмотреть люди с нарушением зрения и слуха.
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