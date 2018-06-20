Дети, обезьяна и глаза Орсона Уэллса. Программа конкурса Европейских документальных фильмов ОМКФ 2018

В этом году в Конкурсе европейских документальных фильмов Одесского кинофестиваля примут участие 8 фильмов из 11 стран мира - Нидерландов, Норвегии, Украины, Франции, Польши, Австрии, Испании, Бельгии, Великобритании, Турции, США.

Куратором Конкурса европейских документальных фильмов ОМКФ-2018 выступил известный украинский режиссер-документалист Сергей Буковский.

(с) ОМКФ

Отдаленное созвездие / Distant Constellation

Кадр из фильма Отдаленное созвездие/ IMBD

Режиссер: Шевон Мизрахи

Срана: Турция/Нидерланды/США

Фильм о доме престарелых; получил специальное упоминание на кинофестивале в Локарно-2017 (программа Режиссеры нынешнего времени).

69 минут из 86 дней / 69 Minutes of 86 Days

Режиссер: Эгиль Хоскйольд Ларсен

Страна: Норвегия

Картина - чувствительный портрет 3-летней девочки на драматичном фоне мигрантского кризиса.

Домашние игры / Home Games

Режиссер: Алиса Коваленко

Страна: Украина/Франция/Польша

История про 20-летнюю Алину, которой выпадает шанс вырваться из бедности благодаря игре в футбол

Животные и другие люди/ Tiere und andere Menschen/ Animals and Other People

Режиссер: Флавио Маркетти

Страна: Австрия

Фильм, несущий в себе заботливое наблюдение за природой животных и критичный взгляд на человеческую безответственность

Много детей, обезьяна и замок / Muchos hijos, un mono y un castillo/ Lots of Kids, a Monkey and a Castle

Режиссер: Густаво Сальмерон

Страна: Испания

Ироничная комедия про сплоченность семьи на фоне финансового кризиса.

Михаил и Даниил / Michail and Daniel

Режиссер: Андрей Загданский

Страна: Украина/США

Документальная сага про отношения престарелого отца и сына, который, похоже, никогда не повзрослеет.

Работ / Rabot

Режиссер: Кристина Вандекеркхове

Страна: Бельгия

Фильм рассказывает историю муниципального многоквартирного дома на грани сноса

Глаза Орсона Уэллса / The Eyes of Orson Welles

(c) Официальный сайт фильма. На фото - Орсон Уэллс в 1951 году

Режиссер: Марк Казинс

Страна: Великобритания

Портрет знаменитого режиссера Орсона Уэллса, автора легендарного Гражданина Кейна с необычного ракурса, лента-номинант на приз Золотой глаз Каннского кинофестиваля за лучший документальный фильм.

ОМКФ-2018: жюри Конкурса европейских документальных фильмов

(с) ОМКФ

Оценивать фильмы Конкурса европейских документальных фильмов на 9-ом ОМКФ будет режиссер Остап Костюк (Украина), программер Дорота Лех (Польша) и Галия Бадор (Израиль)

Дорота Лех - сотрудница программного департамента Международного кинофестиваля в Торонто (TIFF). Дорота занимается отбором фильмов из Польши, Украины, России, Беларуси, Кавказа и Центральной Азии, организовывает показы зарубежных документальных лент и конференцию документалистов МКФ в Торонто. Программер индустриальной секции Hot Docs - одного из крупнейших документальных кинофестивалей Северной Америки. На кінофестивале она курирует индустриальную секцию The Hot Docs Forum. Ранее работала в Национальном совете кинематографистов Канады и на Всемирном конгрессе продюсеров научных и документальных фильмов.

Остап Костюк в сотрудничестве с оператором-постановщиком Александром Поздняковым дебютировал как режиссер короткометражного фильма Ману и капуста. Лента получила премию RADi (Agence du Court Métrage, France, 2012) на ShortCorner Каннского фестиваля. Фильм Живая ватра получил награду жюри фестиваля Hot Docs в Торонто (Канада), диплом жюри Одесского международного кинофестиваля и кинофестиваля «Листапад» (Минск, Беларусь), 2 награды Первой Национальной кинопреми Золотая Дзига.

Галия Бадор - с 2009 года директор Международного кинофестиваля Docaviv в Тель-Авиве. Ранее была CEO Форума израильских документалистов. Галия также выступила продюсером многих документальных фильмов, среди которых Иерусалим имеет честь представить (реж. Нитцан Гилади) - обладатель приза в области прав человека Международного фестиваля документального кино в Амстердаме (IDFA)-2007. Галия Бадор была наставником и членом жюри на международных форумах по документалистике и кинофестивалях, среди которых IDFA, Азиатский форум документалистики Docedge Kolkata и премии DIG (Италия).

Напомним, что недавно Одесский кинофестиваль объявил Международную и Национальную конкурсные программы.

ОМКФ - 2018, девятый по счету, пройдет с 13 до 21 июля.