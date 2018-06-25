Национальный конкурс ОМКФ-2018. Знакомимся с программой и режиссерами

В Национальную конкурсную программу ОМКФ-2018 вошло 5 полнометражных и 13 короткометражных фильмов. НВ Style знакомит вас с режиссерами и полнометражными фильмами Национального конкурса.

Когда падают деревья, Марыся Никитюк

Драма Когда падают деревья - полнометражный дебют Марыси Никитюк, который был отобран в конкурсную программу Panorama Berlinale 68-го Берлинского кинофестиваля.

Фото со страницы Марыси Никитюк в Facebook

32-летняя Марыся Никитюк родилась в Киеве, в 2007-ом закончила журфак Университета им. Тараса Шевченко, а в 2012 получила диплом магистра театроведения Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого.

Работала журналистом, публицистом, театральным критиком, является автором пьес, которые неоднократно становились театральными постановками. Пишет новеллы, повести. Первая Марысина книга прозы Бездна стала в 2016 году лауреатом Международной литературной премии имени Олеся Ульяненко. Фильмы по сценариям Микитюк неоднократно принимали участие в международных кинофестивалях и получали награды.

Никитюк - режиссер короткометражек Бешенство, Мандрагора, В деревьях. В мае 2016 сценарий Никитюк к фильму Когда падают деревья стал победителем 10-ой сессии ScripTeast Award, которую проводили во время Каннского кинофестиваля. Награда и 10 тысяч евро вручается за лучший сценарий из Центральной и Восточной Европы.

Когда падают деревья - драма в стилистике магического реализма. Это история 5-летней девочки, которая, проводя летние каникулы у бабушки в селе под Харьковом, становится свидетелем трагической любви между ее двоюродной сестрой-подростком Ларисой и молодым бандитом. Окружающая среда является отголоском диких и упадочнических 90-х, все то же: безработица по городкам и селам, упадок, расцвет криминала и расцвет народного мистицизма.

После фильма Когда падают деревья начала работу над новым полнометражным фильмом - Серафима.

Фрагмент интервью Марыси Никитюк HB Style перед поездкой в Берлин.

‒ Расскажите о фильме Когда падают деревья

‒ Если говорить о какой-то ведущей идее фильма, то это вопрос свободы и несвободы. То есть выхода за собственные рамки. Этому и посвящено кино – верности себе в решениях и поступках. Идти к своим целям, мечтам, не ломаясь, не отвлекаясь на социум, не поддаваясь на провокации, двигаться вперед.

‒ У вас это получается?

‒ Не всегда.

‒ Возможно, это вообще некая идеальная картина?

‒ В жизни бывает по-разному, но я говорю о глобальном месседже. В нашем обществе все еще есть такой момент, как «не высовывайся». Такой постсоветский поведенческий стереотип. Раньше это было нужно для выживания, потому что, мы знаем, были репрессии и преследования. А в 90-е это все трансформировалось в поведенческую модель: опасность исчезла, но остался этот принцип ‒ «будь как все». Именно в этом контексте я говорю о том, что нужно двигаться к своим мечтам и целям.

Дельта, Александр Течинский

Дельта - документальный фильм Дельта Александра Течинского про людей, которые живут в дельте Дуная и зарабатывают на жизнь тяжелым трудом, но при этом радуются каждому моменту своей жизни.

Александр Течинский/ Фото со страницы фильма Дельта в Facebook

Течинский начал как фоторепортер - работал для КоммерсантЪ-Украина и Frankfurter Allgemeine Zeitung. Дебютом в кино стала документальная короткометражка Сэры и сеньоры о хасидах в Умани.

Его фильм Все пылает критики называют одной из самых обсуждаемых лент о событиях на Майдане в 2013-14 году. Картина получила специальную награду на Международном кинофестивале документального кино DOK Leipzig и вошел в лонг-лист премии Европейской киноакадемии.

Монолог Александра Течинского для НВ Style о фильме Дельта:

Вечером 2 января 2007 года я встал из-за новогоднего стола и сказал "довольно" - в надежде, что все тазики с холодцом превратятся в черепки. Этого не произошло. Тогда я решил бежать к чертовой матери, найдя первую привлекательную точку на карте. Именно так я и оказался в Вилково.

Бродя без дела вдоль каналов, я встретил двух парней, таскавших снопы камыша из лодки к огороду, их звали Джонни и Руденыч. Парни собирались отправляться в Соленый Кут за новой партией камыша, который следовало накосить, и я напросился с ними. По дороге, пока лодка брела по одному из множества речных рукавов, мы выпили три литра вина, литр водки и еще покурили разного.

Набрав полный котел и выходя из воды, Джонни заметил: Вся Европа яйца моет, а мы чайку закипятим

Я изо всех сил старался ни в чем не отставать от парней - и в итоге обнаружил себя брошенным, провалившимся под лед по середину голени, вода вперемешку с вонючим илом быстро наполняла ботинки, перед лицом стояла трехметровая стена камыша, скрывавшая многокилометровые плавни - и в какую сторону я б не повернул голову - стена не исчезала, падал меланхоличный снежок , из туманного неба доносились стоны пролетающих мимо лебедей, безотказная нокия стыдливо демонстрировала отсутствие связи.

Ближе к вечеру я наблюдал Джонни, моющего котел после гречки по колено в реке. Он долго и задумчиво водил им в разные стороны. Набрав полный котел и выходя из воды, он заметил: "Вся Европа яйца моет, а мы чайку закипятим"

Уже потом, много лет спустя, когда я стал интересоваться документальным кино, мне пояснили что эта фаза работы над фильмом называется "ресьорч". Ну и так как этот самый "ресьорч" был уже произведен, ничего не оставалось, как снять кино. Кстати, у меня вопрос к тому парню, который назвал это место украинской Венецией: мужик ты серьезно?

О чем это фильм? Сложно ответить. Как для меня - так слишком о многом. Снимая, мне хотелось, чтоб капитан Уилорд встретился с Ежиком в тумане и они спокойно побеседовали. Хотя надо сказать, они оба не очень-то разговорчивые парни. Ну или пусть помолчат. А вот Руденыч зато исполнит для вас в этом фильме соло на бензопиле.

Гоголь Док, режиссер Алиса Павловская

Мировая премьера документальной ленты Гоголь Док режиссера Алисы Павловской про один из крупнейших арт-фестивалей Восточной Европы - Гогольфест.

Алиса Павловская родилась в Ярославле в 1987 году, с середины 2000-тысячных живет в Одессе, в 2012-го выпустилась из ВГИКа с дипломом кинооператора.

Алиса Павловская/ Фото с FB-страницы пользователя Нина Орландина

Павловская сняла много студенческих работ, музыкальных клипов и несколько короткомтражных фильмов. Премьера первого полного игрового метра Павловской - мокьюментари Не хочу умирать - была представлена в Национальном конкурсе ОМКФ-2013. Широкую известность получил ее полнометражный игровой фильм 5 терапия, сняты по серии автобиографических новелл одесского поэта Стаса Домбровского, который сыграл в этом фильме сам себя. В 17 лет он узнал, что болен ВИЧ и будучи наркозависимым, стал принимать еще больше наркотиков .

Производство нового фильма Павловской Гоголь Док, который покажут в Одессе, было завершено в апреле этого года.

"ГогольФест мне был всегда интересен - потому что он собирает вокруг себя очень много талантливых людей. Мне был интересен этот феномен. О фильме мне трудно что то сказать - просто посмотрите его”, рассказала Режиссер НВ Style в преддверие кинофестиваля.

Тера, режиссер Никон Романченко

Фильм Тера 25-летнего украинского режиссера Никона Романченко про работницу кондитерской фабрики Любу, которая живет обычной жизнью. Ее сын находится в зоне боевых действий и не выходит на связь. После этого мать отправляется на поиски сына на незнакомую территорию.

Никон Романченко на съемочной площадке/ FB-страница фильма Тера

25 летний Романченко победил в 2014-ом году в национальной программе кинофестиваля Молодость с картиной Лица, об участниках Революции Достоинства в Киеве.

Этот документальный фильм режиссер защищал в качестве дипломной работы, выпускаясь из Карпенко-Карого.

Никон Романченко рассказывает НВ Style о фильме Тера

В первую очередь, меня привлек ритм, а точнее сочетание ритмов и рифм конвейера и определенной повседневности. Также мне был интересен контраст женской природы и холодного станка. Монотонность и режим ожидания, который может перейти в острое ощущение страха. Это попытка отразить время, в котором находился и находится по сегодняшний день человек, которого коснулась война. Хотя она касается не каждого...

Съемки проходили в Тернополе, на кондитерской фабрике Тера, где нас очень тепло встретили женщины, которые в результате стали неотъемлемой частью фильма. Иногда мы были настолько очарованы ими, что если снять о фабрике отдельный документальный фильм, он был бы ни чуть не хуже. Но это совсем другое кино.

Помню, когда мы приехали на интервью к работницам фабрики еще до начала съемок, во время кастинга, нас неожиданно решили напугать. Мы стоим и слушаем одну из женщин и задаем вопросы. Нас окликает другая женщина, которая просит помочь ей поднять большую коробку,потому как она одна не справляется. Мы, естественно, сразу идем ей навстречу. Подойдя к коробке, мы начинаем ее поднимать, как вдруг прямо на нас из коробки выпригивает еще одна работница фабрики, и весь цех начинает смеятся .В результате эта сцена вошла в фильм.





Тоня Ноябрева

Дебютный полнометражный фильм режиссера Тони Ноябревой Герой моего времени про молодого парня, который недавно переехал в столицу и пытается ее покорить.

Тоня Ноябрева/ FB-страница режиссера

Ноябрева родилась в Киеве. Училась в Киевском институте культуры по специальности “режиссура массовых праздников и зрелищ”. Работала режиссером на телевидении, а в 2007 году сняла свой первый клип, Квiнти Скрябина.

“По идее, я режиссер Олимпиад, концертов и парадов. Но когда первый раз попала в кино в 2007 году [сняла клип для Скрябина]- поняла, что я пропала. И всякий раз искала возможность туда вернуться. Я просто не могла не снимать”, рассказывает Ноябрева,

До своей первой полнометражной работы, которую мы увидим в Национальном конкурсе ОМКФ - 2108, Ноябрева сняла две игровых короткометражки, День независимости и Все буде добре. Кроме сотрудничества с группой Скрябин, она сняла проект #Кращийконцертроку.

Тоня Ноябрева расказывает о фильме Герой Моего времени

Мой фильм про обычного парня из провинции, который приехал завоевывать большой город, столицу. Ему по наивности кажется, что у него за месяц, “с кондачка” все получится. - поставить этот большой город на колени.

Почему мой фильм такой, потому что мне - впервые в украинском кино, захотелось снять простого человека, которого я каждый день вижу на улице, проблемы, которого мне знакомы. В ситуациях, в которые он попадает, я узнаю себя.

Еще мне очень важно было, чтобы люди в кадре говорили человеческим языком, а не какими-то написанными текстами. Поэтому у меня практически нет профессиональных актеров - еще одна отличительная черта моего фильма. Получилось смешное, забавное, тонкое и умное кино, как мне кажется”.

Короткий метр Национального конкурса ОМКФ-2018

8 часов, режиссер: Лена Шулика (Украина, 2017)

Mia Donna, режиссер: Павел Остриков (Украина, 2018)

**РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ, режиссер: Мария Пономарева (Украина/Нидерланды, 2018)

В РАДОСТИ, И ТОЛЬКО В РАДОСТИ, режиссер: Марина Рощина (Украина, 2018)

ВЫХОДНОЙ, режиссер: Жанна Максименко-Довгич (Украина, 2017)

КАЧЕЛИ, режиссер: Валерия Сочивец (Украина, 2018)

СВЯЗЬ, режиссер: Жанна Озирна (Украина, 2018)

ЗАТАИВ ДЫХАНИЕ, режиссер: Алексей Соболев (США/ Россия/ Украина, 2018)

КРОКОДИЛ, режиссер: Катерина Горностай (Украина, 2018)

МАГНИТНАЯ БУРЯ, режиссер: Игорь Ганский (Украина, 2018)

ПРО МАРКА ЛЬВОВИЧА ТЮЛЬПАНОВА, КОТОРЫЙ РАЗГОВАРИВАЛ С ЦВЕТАМИ, режиссер:Дана Кавелина (Украина, 2018)

ПЯТЬ МИНУТ, режиссер: Яна Антонец (Украина, 2017)

ШТАНГИСТ, режиссер: Дмитрий Сухолиткий-Собчук (Украина/ Польша, 2018)

Напомним, что оценивать работы украинских кинематографистов будет жюри Национальной конкурсной программы, в состав которого вошли актриса Екатерина Молчанова (Украина), кинорежиссер и сценарист Леван Когуашвили (Грузия), куратор Berlinale Co-production Market Мартина Блайз (Германия) и продюсер Марианн Слот (Франция).

ОМКФ - 2018, девятый по счету, пройдет с 13 до 21 июля.