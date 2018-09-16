Харуки Мураками отказался от номинации на альтернативу Нобелевской премии по литературе

Японский писатель Харуки Мураками попросил отозвать свою номинацию на альтернативу Нобелевской премии по литературе, отложенную в этом году из-за сексуального скандала. Об этом сообщает Reuters.

Один из самых успешных писателей Японии выразил уважение премии, однако заявил, что хочет сосредоточиться на писательстве "вдали от внимания со стороны средств массовой информации".

Среди других кандидатов на альтернативный приз – писатели Нил Гейман, Марис Конде и Ким Туй.

Победитель будет объявлен в октябре 2018 года.

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Напомним, Шведская академия решила не вручать Нобелевскую премию по литературе в 2018 году из-за скандала с сексуальными домогательствами с участием мужа одной из членов академии.

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