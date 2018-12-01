Харуки Мураками может получить премию за худшее описание секса в литературе

Японского писателя Харуки Мураками номинировали на премию за худшее описание секса в литературе по мнению британского журнала Literary Review. Об этом сообщает The Guardian.
Отмечается, что премию может получить отрывок из последнего романа Мураками "Убийство командора".
Отрывок из книги 18+
"Моя эякуляция была бурной и многократной. Снова и снова семя лилось из меня, переполняя ее вагину и делая простыни липкими. Я никак не мог остановиться. Я боялся, что если это продолжится, во мне ничего не останется. Юдзу все это время спала глубоким сном, не издавая ни звука, – не было слышно даже ее дыхания. Но ее гениталии обхватили мои и не отпускали. Как будто они обладали собственной непоколебимой волей и решили выжать из моего тела все до последней капли".
Всего на премию были выдвинуты семь писателей, победитель среди которых определится 3 декабря.
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Ранее Мураками уже номинировали на данную премию за описания секса в романах "1Q84" и "Бесцветный Цкуру Тадзаки и годы его странствий".
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